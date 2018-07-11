Спасение 88-летней ягодницы в Нерюнгри

10 июля на пульт дежурного Нерюнгринского филиала ПСО ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том что в старом городе в районе «пятой автобазы» потерялась женщина 1930 г.р. которая днем ушла по ягоды. Ближе к вечеру начала возвращаться домой и поскользнулась на камне, ударилась головой и потеряла сознание. Очнувшись, позвонила дочери и рассказала о случившемся, где находится, она не знала.

По тревоге был поднят весь личный состав Нерюнгринского ПСО и 6 поисковиков волонтеров РОССОЮЗСПАС. Возглавил поиски и.о. начальника Нерюнгринского ПСО Ренат ФАБРИН, на месте было принято решение разделится на несколько групп для прочесывания местности. Так как места поиска спасателям были хорошо известны, довольно быстро удалось обнаружить пострадавшую на речке Беркакитка на противоположной стороне в трехстах метрах от автомобильного моста. Самостоятельно пожилая женщина не могла передвигаться в связи с тяжелыми травмами, полученными во время падения. Спасатели на месте оказали первую доврачебную помощь и эвакуировали женщину на носилках через речку, где передали врачам Скорой помощи.