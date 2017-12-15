Спасатели Якутии за год спасли более 500 человек

Успех задачи по спасению людей зависит от нашей эффективной работы с районными звеньями гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Данный вопрос очень актуален только за этот уходящий год спасатели ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» провели около 1100 аварийно-спасательных работ в районах нашей республики, спасено было более 500 человек.

В рамках подведения итогов уходящего 2017- го года и постановки задач на 2018 год, накануне, прошли занятия с представителями улусного звена Гражданской Обороны и защиты от Чрезвычайных Ситуаций по теме проведения поисково-спасательных работ и проведение аварийно-спасательных работ с применением авиации.

Учебное мероприятие провели Василий Тарский – первый заместитель начальника ГКУ «Служба Спасения РС(Я)» и Андрей Карпович — начальник аэромобильного поисково-спасательного подразделения «Службы спасения Якутии», спасатель 1 класса.

«Прогресс занятий на лицо. Если в прошлом году участники обучения задавали общие вопросы касающихся, например определения чрезвычайных ситуаций, то в этом году, мы подробно рассматривали алгоритмы проведения аварийно-спасательных работ и поисково-спасательных работ». Отметил в итоге Василий Тарский.