Спасатели Якутии провели очередные практические занятия по выживанию

Накануне, группа спасателей ГКУ «Служба Спасения РС(Я)» высадилась в районе Намского тракта. Цель высадки, закрепление практических навыков автономной работы в таежных условиях при низких температурах.

Согласно основной задаче по подготовке сил и средств к немедленному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций, руководством Службы спасения разработан годовой учебный план в соответствии с которым спасатели ежедневно изучают теорию и практику технологии спасения и оказания помощи пострадавшим.

«Данные тренировки прошли успешно. Сегодня мы провели занятие со спасателями , подвели итоги практики по выживанию и определили основные задачи на предстоящее обучение», — прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника ГКУ РС(Я) «Служба Спасения РС(Я)» Василий Тарский. Такие мероприятия очень необходимы, так как поисково-спасательные работы в основном проходят в автономном режиме в условиях труднопроходимой тайги или на горной местности. Для этого, каждый спасатель должен иметь все необходимые знания и навыки», — подытожил руководитель.