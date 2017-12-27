Спасатели Якутии отмечают профессиональный праздник

Специальный праздник для спасателей был введен в 1995 году в соответствии с Указом Президента РФ. Именно в этот день в 1990 году Совет Министров РСФСР учредил Российский корпус спасателей, позже переформированный в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В результате, дата принятия этого постановления стала считаться днём образования МЧС России.

В 1993 году, в Республике Саха (Якутия) была создана поисково-спасательная служба). И вот уже 24 года ежедневно в круглосуточном режиме спасатели приходят на помощь пострадавшим в ДТП, различных происшествиях, промышленных авариях, оказывают содействие медслужбам, органам правопорядка, МЧС. Каждый спасатель — специалист высочайшего класса, ведь от качества его подготовки зависит самое дорогое, что есть на земле — жизнь человека… Сегодня численность личного состава Государственного казенного учреждения «Служба спасения РС (Я)» по штатному расписанию составляет 196 человек.

В структуре ГКУ «Служба спасения РС (Я)» 4 управления:

— управление поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на акваториях (далее — УПСР),

— управление по делам гражданской обороны, мобилизационной подготовки и оперативного взаимодействия (далее — УРСЧС),

— управление мониторинга и прогноза ЧС (далее — УМП ЧС),

— управление финансов и экономики (далее УФЭ),

а также 6 самостоятельных подразделений:

С честью выполняя свой долг, они несут службу в круглосуточном режиме, находясь в постоянной готовности прийти на помощь. Благодаря им, нередко рискующим собственной жизнью, спасены тысячи людей, попавших в беду, сохранены материальные ценности.

В 2017 году в ходе ликвидации различных чрезвычайных ситуаций было спасено 459 человек, эвакуировано 179 человек.

И уже по традиции 27 декабря в день спасателя молодому пополнению прошедшим аттестацию были вручены книжки спасателя.

Славно трудятся филиалы службы спасения в Верхневилюйском и Нюрбинском улусе, в Нерюнгринском, Среднеколымском и Алданском районах для службы в целом это позволило значительно сократить время реагирования на ЧС.

Высокое мастерство, решительность, ответственность и мужество сотрудников – залог эффективной деятельности службы спасения. Налаженная работа системы оперативного реагирования позволяет успешно решать задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Отрадно отметить, что постоянно совершенствуются методы работы, обновляется техническая база, повышается профессионализм тех, от кого зависит безопасность людей. По итогам 2017 года многие спасатели награждены государственными и ведомственными наградами.

В преддверии Нового 2018 года спасателям и их близким хочется пожелать всего самого лучшего. Пускай наступающий год будет полон новыми открытиями, полезными и приятными знакомствами, принесет всем уверенности в своих силах, крепости духа и здоровья в теле и конечно достижения поставленных целей!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником и желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, счастья и благополучия.