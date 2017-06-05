Спасатели рекомендуют: встреча с медведем

ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует жителям и гостям Республики соблюдать некоторые правила при встрече с хищником. Зверь в данное время голодный и недавно вышел из зимней спячки. Поэтому в поисках пропитания может заходить в населенные пункты и не боится встречи с людьми.

В тайге надо обязательно оценивать окружающую обстановку и по возможности снижать вероятность встреч с медведем. Для этого надо соблюдать несложные правила:

Не хранить продукты в доступных местах у палатки, лагеря или избушки. Не бросать пищевые отходы на открытых свалках рядом с лагерем, лучше остатки пищи сжигать на костре. По возможности держать не обученных собак на привязи: они могут привести медведя к вам.

Музыка, громкий разговор и другие посторонние звуки предупредят случайную встречу с медведем. Учуяв присутствие человека, медведь, имея пространство и время для отступления, как правило, уходит.

Во время нахождения в тайге обращать внимание на скопление ворон, запах или наличие падали. Это может быть признаком о месте захоронения добытого медведем животного. Часто оно охраняется хозяином.

Очень опасна встреча с медвежатами. Даже, если они одни, не приближайтесь к ним. При первом крике медвежат, медведица, отошедшая иногда на сотни метров, может сходу напасть на вас.

Нельзя подкармливать медведей, что иногда делают водители-дальнобойщики на стоянках. Рано или поздно это кончается трагически.

Желательно не ходить поодиночке, особенно в темное время суток: сумерки, раннее утро и нередко ночь – время активности медведей.

Если вы увидели медведя первым и имеете возможность его обойти, оставаясь незамеченными, сделайте это и не испытывайте судьбу. Никогда не приближайтесь к медведю, даже если кажется что его поведение дружелюбно: это вызов его социальному статусу и может последовать нападение.

Не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до безопасного места. Медведь развивает скорость до 60 км/час и для него убегающий человек превращается в жертву, которую будет преследовать уже с хищнической целью.

Если вы увидели свежие следы пребывания медведя, услышали глухое ворчание – медведь уже рядом и знает о вашем присутствии. Медленно и спокойно уйдите в противоположную сторону, лучше туда, откуда пришли, идентифицируйте себя как человека спокойными словами.

Если встреча все же состоялась, необходимо, стараясь максимально сохранять спокойствие, оставаться на месте, громким криком, призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелами в воздух, ракетами, фальшфейером (при этом нужно помнить, что и ракеты и фальшфейер, пожароопасны).

Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Раненый медведь предельно опасен! Даже если он уйдет от вас, то может стать серьезной опасностью для других людей. Надежен выстрел точно в головной мозг или в позвоночник.

При близкой неожиданной встрече визг и резкие движения могут спровоцировать нападение (как защиту от угрозы). Говорите с медведем низким спокойным голосом. Не смотрите медведю в глаза! Это вызов. Но держите его в поле зрения. Смотрите, к примеру, на его лапы или холку.

В целом если медведь появился с наветренной стороны (т.е. он вас не чует), скорее всего, эта встреча – случайная и закончится мирно.

В крайнем случае, можно спастись от медведя на дереве, если успеете на него забраться. Взрослый крупный медведь из-за своего веса уже не сможет залезть на него.

Если медведь приближается к вам, то можно повысить голос, но это не должен быть крик. Продолжайте разговаривать с ним спокойно, плавно машите над головой руками. Отходите медленно в сторону, как бы уступая ему дорогу. В большинстве случаев медведь, решивший проверить или утвердить свой статус или просто любопытный, оставит вас в покое. Удивленный (испуганный) медведь, как правило, не доводит дело до физических контактов, но может сделать резкий пугающий бросок в вашу сторону (ложная атака).

Для медведей размеры противника могут иметь решающее значение. Увеличьте свои размеры визуально. Если вас несколько, соберитесь в плотную группу (детей уберите за спины). Если это не помогает – активнее машите руками, рюкзаком или курткой над головой. Медведь, поняв, что вы человек, должен уйти. Иногда развернутый над головой флаг и плащ пугают уже нападающего зверя, т.к. маленькая жертва вдруг вырастает в размерах. Может помочь блестящее покрывало спасателей, т.к. медведи боятся блестящих предметов,

В Северной Америке для защиты от медведей применяются перцовые баллончики. При применении перцовых баллончиков важно, чтобы активное вещество попало именно в глаза зверя. Дальность действия этого средства до 4–5 метров и поэтому обязательно нужно учитывать направление ветра.