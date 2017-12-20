 Спасатели рассказали первоклашкам, как вести себя на льду

В республике продолжаются мероприятия в рамках второго этапа масштабной профилактической акции «Безопасный лед», которая направлена на особый контроль водных объектов.

В рамках акции и в преддверии новогодних каникул спасатели Алданского поисково-спасательного отряда ГКУ «Служба спасения РС(Я)» пришли в школу № 8 г. Томмота к первоклашкам и рассказали, как вести себя при выходе лед, какие опасности подстерегают, ведь лед бывает разный и трещина попадется, и полынья, которую можно не заметить.

Спасатели также показали кино о том, как вести себя в суровые якутские морозы, рассказали, как избежать опасности и помочь людям попавшим в беду,

И школьный час пролетел незаметно.