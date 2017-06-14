Спасатели предотвратили угрозу взрыва газового баллона на дороге

Поздним воскресным вечером возвращаясь с поисково-спасательных работ из Намского улуса начальник ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Николай НАХОДКИН и водитель спасатель Михаил ШАМАЕВ увидели двигающийся навстречу автомобиль со шлейфом дыма, машина резко остановилась и из нее начали выскакивать люди.

Стало понятно, что случилось, что-то неординарное, спасатели и остановившиеся следом дорожники кинулись на помощь. При приближении к машине чувствовался сильный запах газа, вся низина, где находился автомобиль, затягивалась зловещим туманом. Первым делом спасатели эвакуировали пассажиров и водителя аварийной машины на безопасное расстояние, автомобиль заглушили и обесточили.

Обследование показало: один из хомутов удерживавший газовый баллон в виде запаски закрепленный снизу лопнул и от удара о землю у емкости сорвало штуцер, газ с шумом вырывался наружу, закрыть поврежденный вентиль не удалась. Спасатели были очень удивлены слабым креплением баллона к кузову всего на двух хомутах.

Учитывая сложность положения и возможные последствия, Николай Находкин принял решение о перекрытии участка дороги, чтоб предотвратить угрозу взрыва газового баллона. С одной стороны, поставили машину спасателей с включенными проблесковыми маяками, с другой автомобиль дорожной службы, местность позволила создать объездной путь.

Связавшись с газовой службой и получив необходимые консультации спасатель Михаил Шамаев и водитель дорожной службы Михаил Ан соблюдая все меры предосторожности отсоединили баллон, и аккуратно перенесли на его безопасное расстояние. Устранив угрозу, спасители помогли двум женщинам и молодому человеку завести машину уже на бензине и продолжили свой путь.

Служба Спасения предупреждает, если вы устанавливаете газобаллонное оборудование на своих автомобилях обращайтесь только в сертифицированные специализированные мастерские, имеющие лицензии на подобную деятельность, в противном случае некачественная установка может привести к тяжелым последствиям. Не забывайте регулярно делать поверку ГБО.