Спасатели подготовили вертолетную площадку рядом с упавшим фрагментом ракеты «Союз»

На территории Югюлятского наслега Вилюйского улуса, где упал фрагмент ракеты «Союз», сделана вертолетная площадка, чтобы рабочая группа получила пробы снега и обследовала фрагмент и погрузила на вертолёт. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГКУ «Служба спасения РС (Я)» Василий Тарский.

Вчера спасатели на вездеходах добрались до речки Хоргоччуна в 45 км от села Кюбяинде, оставшееся расстояние в 75 км добрались на трех буранах и сегодня приступили к подготовке авиаплощадки. В настоящее время вертолетная площадка подготовлена, 5 февраля ожидается прибытие вертолета с рабочей группой.

Напомним, 2 февраля найден фрагмент отделяющих частей ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшего 1 февраля с космодрома «Восточный».