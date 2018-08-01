Спасатели отправились в подтопленный Орто-Балаган

От диспетчера ЕДДС Оймяконского района поступила информация о том, что в результате выпавших осадков в период с 26.07.2018 года по 31.07.2018 года, существует вероятность резкого подъема уровня воды в верховьях р. Индигирка и на ее притоках, в результате выхода дождевых паводковых волн в зону возможного подтопления попадает н.п. Орто-Балаган Оймяконского района.

По состоянию на 15.00 (якт) 01.08.2018 года наблюдается выход воды на пойму, с частичным подтоплением 26 дворовых территорий, с населением 78 человек, в том числе 20 детей. По желанию жителей отселены 2 семьи (7 чел., из них 5 детей) по родственникам и знакомым. Планируется дополнительно отселить 3 семьи (8 чел., из них 4 детей), остальные жители находятся в своих домах.

Заблаговременно подготовлен 1 ПВР вместимостью 60 человек, ПВР обеспечен всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности.

Социального напряжения среди населения нет.

Со слов главы села Орто Балаган Максимова И.Е. помощь требуется только по доставке продуктов с помощью большегрузного автомобиля.

Для оказания всесторонней адресной помощи в населенный пункт убыла группа спасателей в составе 6 человек.

В случае ухудшения обстановки в г.Якутске в готовности к убытию АМГ ГУ МЧС России по РС (Я) в составе 20 чел. ФГКУ «СПСЧ по РС (Я)».