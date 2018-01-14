Спасатели не дали замерзнуть водителям на Вилюйском тракте в Якутии

13 января на пульт оперативного дежурного ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило телефонное сообщение о том что на Вилюйском тракте стоит сломанный грузовой автомобиль Камаз, два человека замерзают. Оперативная группа спасателей сразу выехала к месту происшествия. На 17 километре Вилюйского тракта был обнаружен сломанный грузовик, водитель и напарник живы и здоровы, взяв машину на жесткую сцепку спасатели эвакуировали ее в город на теплую стоянку.

Рассказывает хозяин и водитель попавшего в беду грузовика 62 летний Николай МОКРОУСОВ: «Вот уже 15 лет вожу груза на Север, всякое в дороге случается, но взаимовыручка на Севере особенно остро чувствуется, крайний раз заправился соляркой в п. Алмазный Мирнинского района у знакомого, да видно якутские морозы победили, хотя машина полностью подготовлена, утеплена, да и вещи теплые есть, все-таки опыт поездок большой. Как только машина встала, сразу начал звонить друзьям в Якутске, они дали телефон Службы спасения. Довольно быстро приехали два спасателя Алексей ИВАНОВ и Михаил КИРИЛИН, и помогли — утащили в теплый гараж, хочется передать им огромное спасибо за их работу. В 2003 году по призыву президента России Владимира ПУТИНА начал возить в Арктические регионы продукты, товары первой необходимости, да так вот уже 15 лет по призыву и по совести работаю. С Курской области, где живу, до Билибино на Чукотку, через всю Россию и Якутию, за столько лет завел много знакомых. Последнее время вожу больше на заказ, вот сейчас в кузове мед, сало, сухофрукты, в с. Колымское друг попросил бензопилу купить. Новый год обычно в дороге, рейс длится около 3-х месяцев, один раз Новый год встречал в русской баньке в Иркутской области. В сердце каждого человека есть БОГ, он нам и помогает, хочу пожелать всем водителям дальнобойщикам легкой дороги, берегите себя и своих близких.

Ну и от спасателей небольшое напутствие:,при наступлении морозов автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед поездкой. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому, если выезд нельзя отложить, необходимо проверить все системы машины, — посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику. У людей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации при неблагоприятных погодных условиях, особенно на междугородних трассах, не всегда есть возможность самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта или объектов придорожного сервиса. Многие вынуждены оставаться на автодорогах около своего транспорта, не паникуйте разожгите костер, обозначьте присутствие машины спереди и позади какими-нибудь заметными ориентирами, чтоб в условиях ограниченной видимости на вас кто-нибудь не налетел. Звоните во все инстанции от Спасателей до ГАИ, вам обязательно помогут.

Телефон оперативного дежурного Службы спасения Якутии (4112)45-90-19. В г.Нерюнгри Нерюнгринского района: Поисково-спасательный отряд, телефон:

(41147) 4-18-91

В г.Томмот Алданского района: Поисково-спасательный отряд, телефон: (41145) 4-41-01.

В г.Среднеколымск Среднеколымского района: (41156) 4-13-87

В г.Верхневилюйск Верхневилюйского района: 8-914-281-55-58

В г.Нюрба Нюрбинского района (41134) 2-20-26

Там где нет филиалов Службы спасения обращаться в местный ЕДДС по телефону 112.