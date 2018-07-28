Спасатели нашли потерявшихся ягодников – дедушку с внуками

27 июля только по рации на пульт Службы спасения Якутии доложили, что спасли потерявшегося накануне грибника на Намском тракте, как спустя минуту поступил вызов на пропавших без вести на Вилюйском тракте в районе 15 километра. Тут дело обстояло хуже, за ягодами дедушка повез с собой внуков 18-ти и 8-ми лет и 11-летнюю внучку. Как сообщили родные, из дома они уехали на своей машине в 9 утра и к вечеру не вернулись, несмотря на обильные дожди.

По тревоге были подняты спасатели ГКУ «Служба спасения РС(Я)» и ДВРПСО МЧС России по РС(Я), к месту происшествия на КАМАЗе были доставлены 2 квадроцикла, мотоциклы «Рокон», которые сразу же приступили к поисковым мероприятиям. Чуть позже на помощь прибыл еще один квадрик. Началось поэтапное прочесывание местности, на технике спасатели обследовали все дороги и тропинки. Время шло, а зацепок не было, глубокой ночью удалось созвониться с потерявшимися. По телефону спасатели объяснили, как пользоваться геолокацией на смартфоне, пострадавшим удалось получить неточное местоположение, сделали скриншот и отправили спасателям. Спасатели сопоставили его со спутниковыми снимками местности, топографическими картами и получили примерно расположение потерявшихся. К месту предполагаемого нахождения машины пробиться не смогли, а эвакуация пешком с детьми трудна, поэтому вызвали на помощь спецов с квадроциклами. Примерно в 30 минутах езды от лагеря в 3 часа ночи на лесной дороге был замечен костер, возле которого грелась вся семья. Спасатели предусмотрительно взявшие с собой продукты питания, накормили спасенных, приодели в теплую одежду и на квадриках эвакуировали всех в базовый лагерь, где их ждали родные. Как отметил руководитель оперативной группы Александр МОСТАХОВ, все живы и здоровы, хотя и очень уставшие.

И в очередной раз спасатели напоминают о правилах поведения в лесу. Яркая одежда, сотовая связь, спички, свисток и обычный компас. Берегите себя.