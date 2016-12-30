Спасатели и пожарные поздравили воспитанников реабилитационного центра Нюрбы

28 декабря в преддверии самого долгожданного праздника, Нового года на елке Главы МР «Нюрбинский район» в Нюрбинском социально реабилитационном центре «Арчы» для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации состоялся детский утренник на котором традиционно царили детский смех, радость и восторг.

Лучшие воспитанники были награждены грамотами и подарками. А сами дети подготовили любимые танцы, песни, интересные сценки, ведь не зря работают в детском центре кружки по интересам.

Ну и по доброй традиции, от имени Государственного Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения РС(Я) спасатели Нюрбинского филиала ГКУ «Служба спасения РС(Я)» и сотрудники ОГПС РС(Я) №26 по МО «Нюрбинский район» вручили сладкие новогодние подарки и игровую приставку с пожеланиями мира, благополучия, успехов в учебе.

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