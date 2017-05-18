Спасатели готовы к прохождению ледохода в районе Якутска

В связи с прохождением ледохода в районе г.Якутска ГКУ «Служба спасения РС(Я)» приняла решение о выставлении дополнительных мобильных постов спасателей на возможных участках подтопления для мониторинга ледовой обстановки и оказанию помощи населению. Кроме этого спасатели проводят разъяснительную работу с населением.

Вниманию жителей г.Якутска и пригородов, жителей Намского района, оперативные группы находятся г. Якутск район (Даркылах), с. Кильдямцы, пос. Кангалассы (Кангаласский мыс), с. Эдейцы Намского района. По мере продвижения ледохода или ухудшения паводковой ситуации возможны изменения в дислокации оперативных групп. В случае возникновения ЧС или для оказания помощи обращайтесь к спасателям.

Вчера поздно вечером на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от охотников, о том что они, в количестве 7 человек находились на острове, где были автомобиль Нива, трактор и лодка. 17 мая в этом районе начался ледоход и лед резко начал подниматься, автомашины унесло течением. Оперативные группы ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)» были приведены в полную готовность и принято решение поднять вертолет с рассветом, время вылета назначили на 2:30 ночи. Позже охотники сообщили, что они переправились на лодке на коренной берег.

Служба спасения Якутии обращается к жителям Республики с просьбой не ездить и не ходить по льду – это опасно!

Будьте крайне осторожны! Оберегайте себя и своих близких от несчастного случая!

Телефон дежурной части (4112) 45-90-19 или 40-56-22 круглосуточно. или по телефону 112