Спасатели доставляют необходимые грузы в частично подтопленную Березовку

Спасатели Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России и Службы спасения Якутии продолжают доставлять все необходимые грузы жителям села Березовка Среднеколымского района, частично подтопленного в результате повышения уровня воды на реке Березовка. Сегодня, 25 мая, в село на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России было доставлено более 2 тонн грузов различного назначения: продукты питания, питьевая вода, медикаменты, палатки, печи, раскладушки, спальные принадлежности и средства первой необходимости.



В селе продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), сотрудники МЧС оказывают адресную помощь жителям села, помогают поднимать имущество на возвышенные участки, доставляют населению питьевую воду. Медицинские работники проводят осмотр жителей Березовки и предлагают им квалифицированную медпомощь. Также в селе работает комиссия администрации Среднеколымского района по оценке нанесенного ущерба весенним половодьем. Кроме того, спасатели проводят разъяснительную работу с жителями села о правилах безопасного поведения во время паводка.



«Паводковая обстановка в Среднеколымском районе находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики. Проводится постоянный мониторинг гидрологической обстановки, осуществляется авиаразведка с воздушных судов. Ежедневно решаются вопросы всестороннего жизнеобеспечения населения Березовки, в село доставляются все необходимые грузы», — отметил ВрИО начальника Главного управления МЧС России по республике полковник внутренней службы Павел ГАРИН.



Группировка спасателей была увеличена с прибытием в Среднеколымский район из г.Якутска межведомственной оперативной группы. Еще одна группа спасателей, прибывшая из Хабаровска, находится в резерве в Якутске, эта группа будет направлена в район в случае ухудшения паводковой обстановки.



В настоящее время органы управления, силы и средства Среднеколымского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС, а также Главное управление МЧС России по РС(Я) функционируют в режиме «Повышенная готовность». В Главном управлении в г.Якутске и в администрации Среднеколымского района работают оперативные штабы, которые координируют применение сил в зависимости от развития обстановки. Кроме того, в Главном управлении МЧС организовано дежурство межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья.

В соответствии с данными Якутского управления Гидрометеослужбы, сложившаяся гидрологическая обстановка в Среднеколымском районе прогнозировалась заранее, в связи с чем были проведены все подготовительные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности населения района: подготовлена необходимая документация, проведены учения и тренировки, направлен прогноз развития обстановки, заблаговременно в район прибыла и работает межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Правительства республики.

