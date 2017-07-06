Спасатели дежурят в подтопленных селах Среднеколымского района

Спасатели и инспекторы ГИМС обеспечивают безопасность в подтопленных селах Среднеколымского района.

Спасатели Службы спасения Якутии, инспекторы ГИМС обеспечивают безопасность и оказывают всестороннюю помощь населению в селах Сватай и Аргахтах Среднеколымского района, подтопленных в связи с повышением уровня воды на реке Алазея вследствие талых вод.

Проводится постоянное информирование жителей о складывающейся обстановке, осуществляется помощь жителям сел Аргахтах и Сватай в перевозке людей, поднятии имущества населения на возвышенные участки, доставка населению питьевой воды и продуктов питания.

Вертолет одной из якутских авиакомпаний в Среднеколымском районе совершает плановые маршрутные рейсы.

Население сел Аргахтах и Сватай, в которых частично подтоплены дворовые территории, проживает в своих домах, кроме жильцов трех подтопленных домов в с. Сватай, которые размещены у родственников и знакомых. В готовности к развертыванию пункты временного размещения, которые обеспечены всем необходимым.

В Среднеколымском районе работает межведомственная оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и правительства республики.

Проводится постоянный мониторинг гидрологической обстановки. В с. Сватай наблюдается незначительное снижение уровней воды, в с.Аргахтах – небольшой подъем уровней. Согласно прогнозу, существует вероятность повышения уровней в реке Алазея вплоть до первой декады августа. Паводковая ситуация в селах Аргахтах, Сватай и Андрюшкино находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), Правительства республики, администраций Среднеколымского и Нижнеколымского районов и наслегов.