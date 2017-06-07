Спасатели четвертые сутки ищут  дедушку на Намцырском тракте

4 июня вечером на пульт Службы спасения Якутии поступило сообщение о пропаже Евсеева Михаила Михайловича 1931 г.р., около 19.20 вышел с дачного участка на 9 км Намцырского тракта. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Пропавший Михаил Михайлович Евсеев был одет: в зеленую рубашку с короткими рукавами, жилет, кепка серая, серые штаны и ботинки. Страдает потерей памяти и не может сказать свои данные и адрес проживания. По поступлению вызова к месту происшествия выехала оперативная группа спасателей, с раннего утра группировка задействованных спасателей многократно увеличилась, кроме этого в поиске участвуют сотрудники полиции, волонтеры и родственники пропавшего. Сейчас в районе происшествия работают 2 квадроцикла, вездеход «Мул» мотоциклы «Рокон» и «Ямаха» поиски пока не принесли результатов. Обследуются дачные участки на Намцырском и Маганском тракте и весь прилегающий к ним лесной массив. Большая часть леса уже обследована.

К поискам были подключены кинологические расчеты Службы спасения и МВД, следы обрываются на дороге ведущей в город. Есть большой шанс что дедушка находится в городе. Поэтому Служба спасения обращается к жителям Якутска и пригородов, будьте внимательны, если вы увидели человека с похожими описаниями сообщите сотрудникам полиции или спасателям.

Также спасатели просят откликнутся добровольцев-волонтеров. Учитывая плохую погоду и размытые дороги желательны люди с вездеходным транспортом, не забывайте Вы идете в лес, участвуете в поиске, одевайтесь соответственно погодным условиям, одежда должна быть ярких расцветок. Чтоб не сорвать голос возьмите обычный свисток, он поможет с ориентированием и вас далеко будет слышно.

Сегодня 07.06. 2017г. сбор волонтеров-добровольцев состоится в 17.00 у спортивного детского лагеря «Эрэл», расположенного на Намцырском тракте, 5 км, просьба не опаздывать, с вами проведут инструктаж, за каждой группой закрепят профессиональных спасателей, учитывайте в данном районе плохо работает сотовая связь.

телефон оперативного дежурного Служба спасения (4112) 45-90-19