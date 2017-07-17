Спасатель из Аргахтаха: Северяне — люди готовые к любым ударам стихии

Республика у нас большая, если на одном краю от засухи и жары полыхают лесные пожары, то на другом от обилия воды топит.

Уровень воды на реке Аллазея постепенно снижается и уходит из села Сватай, но остается еще выше критической. Река подтопила село Аргахтах.

Из подтопленного поселка поделился информацией спасатель аэромобильного отряда Республиканской Службы спасения Якутии Серафим Гуляев:

Работы у нас хватает: совместно с администрацией, инспекторами ГИМС, пожарными помогаем местным жителям, где вещи поднять на более высокое место, где детей, стариков перевезти на сухие места. В четверг был организован рейс вертолета. В первую очередь, вывезли инвалидов, стариков и детей, всего 22 человека. Этим же бортом завезли продукты, печки, переносные электростанции, необходимые грузы для попавшего в беду населения поселка. Ситуация с большой водой остается напряженной, но северяне — люди готовые к любым ударам стихии. Они стойко переносят все тяготы создавшейся ситуации. Досталось и спасателям Среднеколымского филиала Службы спасения. На их плечи легла вся паводковая ситуация на северных реках.