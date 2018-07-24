Спад уровня воды в реке Малая Ботуобуя прогнозируется в течение двух суток

Со вчерашнего дня движение по понтонному мосту в районе п. Новый Мирнинского района временно приостановлено. Напомним, частичное подтопление моста произошло в результате повышения уровня воды в верховьях р. Малая Ботуобуя из-за прошедших дождевых осадков.

Силами ГИБДД МО «Мирнинский район» на стационарных постах организовано предупреждение и информирование водителей о временном закрытии движения транспортных средств, привлечено от ГИБДД 4 человека, 2 единиц техн.

Администрацией Мирнинского района выставлены информационные предупреждающие аншлаги, указывающие о временном затруднении движения через понтонную переправу.

В придорожных кафе проводится информирование водителей транспортных средств, о ситуации сложившейся на переправе.

Силами ФКУ Упрдор «Вилюй» в составе 10 чел, 8 ед.техн проводится заготовка грунта для дальнейшей отсыпки подъездных путей к мосту, ориентировочное время завершения работ к исходу дня 26.07.18.

В готовности к реагированию находятся силы и средства МПЧ-5 п.Алмазный ФГКУ «3 ОФПС по РС(Я)», организовано патрулирование участка автодороги от п.Алмазный до понтонного моста силами 3 чел, 1 ед.техн МПЧ-5.

В ближайшие двое суток по прогнозу ЯУГМС выпадение осадков в виде дождя не прогнозируется. Спад уровня воды в реке прогнозируется в течение двух суток. Скопления автотранспорта в районе переправы нет.