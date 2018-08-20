Создателем лже-аккаунта Матвея Евсеева в Instagram оказался…

В октябре прошлого года СМИ сообщили, что чрезвычайно закрытый политик Якутии Матвей ЕВСЕЕВ открыл аккаунт в Instagram. В профиле было указано место работы — основатель компании ОАО «Алмазы Анабара», учредитель ООО «Артик Капитал».

Служба безопасности напряглась, забеспокоившись, что анонимные пользователи интернета, открывшие страничку Матвея Николаевича, могли сделать это с недобрыми намерениями, например, чтобы дискредитировать известного руководителя и политика. Профессионалы сразу поняли, что аккаунт в соцсети открыл не сам Евсеев.

Матвей Николаевич не признает соцсети и не любит находиться в центре внимания.

— Зачем мне показывать свою жизнь? Наоборот, я бы предпочел закрыть ее от любопытных глаз, — говорит он. – Окно в мир для меня – SakhaLife. У вас я читаю все о том, что происходит в республике. Вам сообщаю о новых проектах, делюсь своими мыслями. И этого мне достаточно. После публикаций на SakhaLife всегда получаю большой резонанс, чувствуется, что вас многие читают, мониторят. Соцсети нужны публичным политикам, журналистам, предпринимателям, которые предлагают свои товары и услуги и так далее. Я занимаю другую нишу, и не собираюсь открывать свои аккаунты. Если вы вдруг увидите, что я появился в соцсети, скорее всего, это фейк. Такое уже было. Моя служба безопасности быстро вычислила того, кто это сделал, и поговорила с ним.

SakhaLife поговорил с представителем Службы безопасности ООО «Арктик-капитал» Алексом С, который подтвердил, что подобная работа ими проводилась.

— Да, это было в прошлом году. Я сразу понял, что это не сам Матвей Николаевич создал страничку. И это мне очень не понравилось. Мало ли с какой целью… Своими методами мы довольно быстро выяснили, кто это сделал… К нашему удивлению, оказалось, что вышеназванный аккаунт создал наш бывший работник, вахтовик. Скажем так, фанат Матвея Николаевича. Он очень хотел, чтобы Евсеев стал Ил Дарханом, и по собственному велению души и сердца открыл страничку в соцсети, чтобы продвигать политика, которого он уважает и почитает. Во всяком случае, он так объяснил свой поступок. Я с ним лично встретился и поговорил… Объяснил, что, действуя из лучших побуждений, он может создать нежелательные проблемы. Он свою ошибку понял, и удалил фейковую страничку. Обещал, что такое не повторится. Прошу не указывать мои персональные данные и удалить фото. Люди нашей профессии не любят мелькать в СМИ. Рад был познакомиться.

Таким образом, фейковый аккаунт Матвея Евсеева создал его фанат с наилучшими намерениями. А сколько было предположений!