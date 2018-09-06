Создатель атомного генератора отказал всем иностранным инвесторам. Он ждет встречи с руководством Якутии

Летом журналисты News.Ykt.Ru написали про якутского ученого Анатолия Чомчоева, который живет за городом на Вилюйском тракте и на собственном опыте испытывает альтернативную энергетику. Новость облетела весь мир.

Якутянин Анатолий Чомчоев с женой последние десять лет живут на 45-м километре Вилюйского тракта. При отсутствии централизованного электроснабжения у него работает телевизор, есть сотовая связь — все за счет солнечных панелей и ветроустановок. Однако ученые поняли, что это не может полностью заменить электричество и отопление. «Солнечные панели и «ветряки» — это блажь для богатых, которым некуда девать деньги. Существующие технологии никогда себя не окупят и не смогут заменить электричество», — говорили они.

Анатолий Чомчоев разработал модель атомного генератора, который, по его словам, «может обеспечить теплом и электричеством населенный пункт с 500 жителями, причем бесперебойно в течение 50 лет». Кроме того, можно создать генератор с большей мощностью — до 10 МВт, который сможет обеспечить теплом, электричеством, горячей водой не менее 15 тысяч человек.

После публикации на Анатолия и редакцию News.Ykt.Ru обрушился шквал звонков и писем из разных уголков планеты.

— Звонили, писали из Канады, Вьетнама, Таиланда, Иордании — практически отовсюду, востребованность за границей очень большая. Недавно у нас на Вилюйском тракте побывали ученые из Германии. Предлагали сотрудничество, финансирование, но я в основном всем отказал. Что касается России, то предложений тоже было очень много: большой интерес проявили производственники, золотодобытчики, нефтяники, газовики, также предприниматели, которые хотели заняться созданием и последующей продажей для эксплуатации. Я готов работать в России, но для этого нужно заключить соглашение с Росатомом, чтобы основать государственно-частное партнерство, это все должно быть сделано через субъекты РФ. Пока все на уровне переговоров, тем более сейчас выборы, все заняты предвыборной агитацией, жду продолжения переговоров после 9 сентября.

Я упомянул только крупные юридические фирмы, а простых людей, заинтересовавшихся моей разработкой, не сосчитать. Очень много звонили из Москвы, Подмосковья — там многие дачные поселки живут без света. Просили быстрее создать атомный генератор.

Но больше всего я жду встречи с руководством Якутии. Врио главы республики Айсен Николаев сказал, что он со мной встретится, точное время не назначено. Я, как и говорил ранее, надеюсь, что именно Якутия ухватится за эту инновацию, которая, я уверен, изменит весь мир.