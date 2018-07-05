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Экономика
5 июля 2018, 12:15
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Создана рабочая группа по созданию Центра оценки квалификации в нефтегазовом комплексе

Как отметил председатель Государственного комитета занятости населения Якутии Степан Москвитин, вполне закономерно и логично создание центра оценки квалификации работников нефтегазовой отрасли на базе крупной национальной компании «Сахатранснефтегаз».

«По требованию нового законодательства уровень квалификации должны определять независимые эксперты.  Идет работа по созданию системы независимой оценки квалификации. Мы вышли с предложением создания Центра оценки квалификации работников нефтегазовой отрасли на базе «Сахатранснефтегаза», так как в компании работают профессионалы высокой компетенции, которые смогут выступить в качестве экспертов. Разумеется, прежде чем оценивать других, ваши специалисты должны пройти обучение и получить аккредитацию в Совете по профессиональным квалификациям. На сегодняшний день нами совместно с предприятиями созданы Центры оценки квалификации по сварочному производству, строительной отрасли. Далее до 2020 года по всем отраслям будем создавать такие центры», — отметил   председатель Госкомитета занятости.

Вопрос создания Центра оценки квалификации на базе компании поддержал министр промышленности и геологии Максим Терещенко. «Это система, которая позволяет определить объективный уровень сотрудника. После оценки предприятие точно будет знать о знаниях, навыках и умениях рабочего или специалиста», — сказал министр.

Начальник управления кадровой политики АО «Сахатранснефтегаз» Моисей Ефимов сообщил, что в компании в настоящее время внедрены 127 профессиональных стандартов. Начиная с апреля 2016 года структура, численный состав работников приводится в соответствие принимаемым профессиональным стандартам.

В свою очередь генеральный директор компании Иван Макаров подчеркнул о необходимости детальной разработки механизма создания Центра и предложил создать трехстороннюю рабочую группу, куда войдут представители Министерства промышленности и геологии, Госкомитета занятости населения и акционерного общества «Сахатранснефтегаз». Участники совещания решили создать рабочую группу и до конца июля текущего года разработать дорожную карту по созданию центра оценки квалификации в нефтегазовом комплексе Республики Саха (Якутия).

www.aostng.ru

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».
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