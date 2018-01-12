Создается сайт улусных газет – замминистра

В марте этого года заработает единый сайт районных и улусных газет республики. Об этом сообщил Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, заместитель министра связи и информационных технологий республики на встрече председателя правительства Якутии Евгения ЧЕКИНА с журналистами в канун Дня российской печати.



Сайт уже в разработке. Наполнять его будут новостями редакции районных газет. Для лучшего продвижения, все районные газеты будут располагаться на одном сайте, отметил замминистра Гаврильев. Таким образом, информационное пространство пополнится новостями из всех муниципальных образований республики.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU