Создается рабочая группа пострадавших вкладчиков банка «Таатта»

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков провел рабочую встречу с инициативной группой предпринимателей, пострадавших в результате краха банка «Таатта».
Предприниматели рассказали о тех проблемах, с которыми они столкнулись в результате отзыва лицензии банка и возникших финансовых проблемах. Кроме того, они рассказали о митинге, который состоялся пятницу и тех действиях, которые они предприняли для объединения усилий в целях защиты своих интересов.
По результатам встречи принято решение о создании рабочей группы при министерстве предпринимательства, торговле и туризма РС (Я) для выработки предложений и консолидации усилий по возврату средств.
Во встрече также приняли участие заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Марина Богословская, члены общественного совета министерства, уполномоченный по защите прав предпринимателей РС (Я) Айталина Соколова.
В настоящий момент пострадавшие граждане и предприниматели собирают подписи на обращениях к руководству России и республики.
Напомним, дело о банкротстве кредитной организации поступило в Арбитражный суд РС (Я), уголовное дело по факту хищений в банке «Таатта» возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).
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