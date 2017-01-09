Союз строителей Якутии соболезнует

От имени коллектива Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» выражаю свое глубокое соболезнование в связи с безвременной кончиной на 57-ом году жизни — Кобылинского Юрия Федоровича.

Юрий Федорович работал в НП СРО «Союз строителей Якутии» с 2009 по 2015 гг. в должности пресс-секретаря. За весь период работы Юрий Федорович показал себя как надежный коллега и ответственный специалист. Он внес большой вклад в развитие института саморегулирования и объективно освещал в СМИ вопросы строительного комплекса Республики Саха (Якутия).

Мы выражаем слова искренней поддержки и сочувствия всем родным и близким Юрия Федоровича.

Генеральный директор

Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»

А.И. Габышев.