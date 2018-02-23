Союз строителей Якутии поздравляет с Днем защитников Отечества

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», которая является самым крупным в Дальневосточном Федеральном округе, поздравляем Вас с общенародным праздником мужества, доблести и верности Родине – Днем защитника Отечества!

Хотим выразить искреннее уважение и признательность всем, кто с мужеством, стойкостью и самоотверженностью защищает свою Родину, свои семьи, близких и родных.

В рамках своей профессиональной деятельности строители ежедневно заботятся о защите и безопасности строящихся объектов и добросовестно выполняют свою работу.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, мирной жизни, надежного семейного тыла, радости, добра, высоких достижений в нелегком труде на благо государства!

Айхал ГАБЫШЕВ, генеральный директор СРО Ассоциации «Союз строителей Якутии»

Яков ЕФИМОВ, председатель Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»