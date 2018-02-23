АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.76
 69.63
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 февраля 2018
23.02.2018, 0:52
Общество
«Флаги Наших отцов» или территория последних романтиков
23.02.2018, 0:32
Общество
Сегодня день рождения главы, партийного лидера и художницы
23.02.2018, 0:03
Общество
День защитника Отечества 2018
22.02.2018, 22:35
Общество
Союз строителей Якутии поздравляет с Днем защитников Отечества
22.02.2018, 22:32
Происшествия
Экстра
Анатолий Дзивицкий на очной ставке не подтвердил показания экс-министра ВД Якутии
22.02.2018, 22:25
Общество
Александр Саввинов: Защищать Родину, дом и семью – святой долг каждого мужчины
22.02.2018, 22:22
Общество
Озеро Ильмень: 75 лет со дня трагического сражения
22.02.2018, 22:13
Общество
Депутат Васильев: 23 февраля – подлинно народный праздник!
22.02.2018, 22:05
Происшествия
Экстра
Следователь оказывал на меня давление, поэтому я признал свою вину: экс-министр ВД Якутии
22.02.2018, 21:51
Общество
Лига отцов Якутии поздравляет с Днём защитника Отечества
22.02.2018, 21:41
Экономика
В ЦЭС прошли ежегодные занятия по безопасности дорожного движения
22.02.2018, 21:36
Общество
Светлана Давыдова: Как врач, считаю своим долгом напомнить всем мужчинам о защите собственного здоровья
22.02.2018, 20:57
Желток
Резонанс
ЛДПРовец Парахин хотел Евгению Михайлову… побить или любить?
22.02.2018, 19:49
Республика
VII Республиканский Форум педагогов-мужчин
22.02.2018, 19:45
Культура & Образование
ИРОиПК запускает инновационные программы обучения
22.02.2018, 18:00
Общество
Ко Дню защитника Отечества: В Якутии 4000 призывников «косят» от армии
22.02.2018, 17:50
Общество
Замерзшие в Тюлюнгю: Путешествие японских велосипедистов в Верхоянск завершилось в начале пути
22.02.2018, 17:40
Общество
С какого возраста растить будущих солдат?
22.02.2018, 17:35
Красота & Здоровье
Что подарить Защитнику Отечества?
22.02.2018, 17:30
Культура & Образование
Якутский промышленный техникум будет готовить специалистов для ювелирно-гранильного кластера
22.02.2018, 17:20
Республика
В Якутии открыта еще одна переправа, на другой увеличена грузоподъемность
22.02.2018, 17:10
Общество
Общественная палата Якутии просит откликнуться солдат
22.02.2018, 17:00
Республика
Упрдор «Вилюй» привело в нормативное состояние 149 км якутской трассы
22.02.2018, 16:45
Республика
Строители Якутии присоединились к акции поддержки Егора Борисова
22.02.2018, 16:35
Общество
В Якутске продолжается благотворительная акция «Старость в радость!»
22.02.2018, 16:20
Республика
В Югоренке после пожара запущена в работу котельная
22.02.2018, 16:08
Происшествия
В Сунтаре двое парней решили покататься на чужом авто
22.02.2018, 15:58
Общество
79-летний житель Якутска продает книги, чтобы собрать деньги на лечение жены
22.02.2018, 15:29
Происшествия
Заснув в подъезде, мужчина лишился дорогого телефона
22.02.2018, 15:23
Столица
Совет ветеранов Губинского округа стал победителем городской Масленицы
22.02.2018, 15:19
Происшествия
С начала года в Якутии произошло 11 пьяных ДТП с пострадавшими
22.02.2018, 15:13
Спорт
Айаал Лазарев рассказал школьникам о пользе регулярных тренировок
22.02.2018, 15:12
Экология
Парламентарии Якутии — правительству РФ: Необходимо принять Экологическую доктрину Арктической зоны
22.02.2018, 15:06
Происшествия
В Якутске ищут владельца игрового автомата
22.02.2018, 14:55
Республика
Жителей Момского района волнуют заболоченные сельхозугодья, нападения волков и отсутствие лекарств в аптеках
22.02.2018, 14:41
Общество
Руте, которой недавно ампутировали передние лапы, планируют установить протезы
22.02.2018, 14:35
Происшествия
Полиция изъяла двести литров спиртного в очередной «алкоточке»
22.02.2018, 14:22
Культура & Образование
В честь 90-летия Афанасия Осипова откроется выставка его работ
22.02.2018, 14:13
Финансы
Алмазэргиэнбанк уведомляет о плановом обновлении программного обеспечения
22.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
От похмелья спасут витамины
22.02.2018, 13:00
Экономика
«Туймаада-нефть»: 23 февраля – один из важнейших праздников
22.02.2018, 12:50
Экология
Завораживающая красота природы Якутии представлена на фотовыставке «Первозданная Россия»
22.02.2018, 12:40
Экономика
В Якутии налоговые льготы для предприятий прогнозируются на уровне 2,4 миллиарда рублей
22.02.2018, 12:30
Культура & Образование
Экстра
Ушел из жизни заслуженный артист Якутии
22.02.2018, 12:30
Общество
В Якутске наркодиспансер оштрафован на 170 тысяч рублей
22.02.2018, 12:20
Культура & Образование
Студенты и преподаватели обсудили проблемы обучения агрономии
22.02.2018, 12:00
Общество
Василий Шимохин поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2018, 11:50
Столица
Прямой разговор с Айсеном Николаевым
22.02.2018, 11:40
Культура & Образование
День защитника Отечества вместе с историческим парком
22.02.2018, 11:30
Экономика
Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни
22.02.2018, 11:20
Происшествия
Японские велотуристы отказались от поездки на Полюс Холода после травмы товарища
22.02.2018, 11:11
Происшествия
В Якутии снизилось количество убийств
22.02.2018, 11:00
Столица
Единый информационный день в Сайсарском округе
22.02.2018, 10:50
Общество
Народный депутат Василий Тимофеев поздравляет с Днем защитника Отечества!
22.02.2018, 10:40
Республика
Резонанс
Сангарцы призывают сплотиться вокруг Ил Дархана
22.02.2018, 10:30
Спорт
Итальянский ультрамарафонец намерен установить мировой рекорд в Якутии
22.02.2018, 10:25
Культура & Образование
И снова в путь. АГИКИ, ЯГСХА, ЧГИФКИС продолжают тур по республике
22.02.2018, 10:20
Культура & Образование
Высшая школа музыки приглашает на концерт хоровых коллективов Якутска
22.02.2018, 10:10
Экономика
Поздравление Сергея Ларионова с Днем защитника Отечества
22.02.2018, 10:00
Происшествия
Безработный похитил деньги у пенсионера в больнице Якутии
22.02.2018, 9:50
Экология
Нарушитель природоохранного законодательства не останется безнаказанным
22.02.2018, 9:40
Спорт
Максим Афонин выступит на ЧМ в Бирмингеме
22.02.2018, 9:30
Общество
Егор Борисов наградил якутян
22.02.2018, 9:20
Спорт
Хороший задел показали алданские пловцы!
22.02.2018, 9:10
Экономика
Резидент ТОР «Южная Якутия» планирует запустить производство минеральной воды
22.02.2018, 9:01
Происшествия
За сутки в республике произошло 4 пожара
22.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 22 февраля 2018
22.02.2018, 2:17
Финансы
В Бюджет-2018 внесены изменения
22.02.2018, 2:10
Политика
Резонанс
Спикер Жирков прокомментировал аэро-инцидент
22.02.2018, 2:04
Экономика
Принят закон о промышленной политике в Якутии
22.02.2018, 1:59
Общество
Праздники Якутии – в законе
Архив новостей
Общество
22 февраля 2018, 22:35
258

Союз строителей Якутии поздравляет с Днем защитников Отечества

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», которая является самым крупным в Дальневосточном Федеральном округе, поздравляем Вас с общенародным праздником мужества, доблести и верности Родине – Днем защитника Отечества!
Хотим выразить искреннее уважение и признательность всем, кто с мужеством, стойкостью и самоотверженностью защищает свою Родину, свои семьи, близких и родных.
В рамках своей профессиональной деятельности строители ежедневно заботятся о защите и безопасности строящихся объектов и добросовестно выполняют свою работу.
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, мирной жизни, надежного семейного тыла, радости, добра, высоких достижений в нелегком труде на благо государства!

Айхал ГАБЫШЕВ, генеральный директор СРО Ассоциации «Союз строителей Якутии»
Яков ЕФИМОВ, председатель Коллегиального совета Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
20.02.2018, 12:07
Происшествия
Резонанс
Скандал оказался заказным? Видео с Шеремьетьева: посадочные при помощнике, пакетов Duty free нет
17.02.2018, 19:02
Общество
Видео
Прославленный олимпиец и оппозиционер Александр Иванов о скандале вокруг министра Балакшина и современной политике
18.02.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Мисс Якутия» – 1998 Мария Колодезникова о главной короне своей жизни
19.02.2018, 10:10
Общество
Эксклюзив
Итоги-2017 в жизни ветерана МВД: Отставка, закрытие уголовного дела и награда от Ил Тумэна
18.02.2018, 12:19
Экология
Видео
Благотворительный фонд Леонардо Ди Каприо сделал пост про Якутию
20.02.2018, 17:43
Политика
Резонанс
Виктор Федоров об аэро-скандале: Хватит!
20.02.2018, 12:27
Политика
Резонанс
Хайп вокруг Борисова: Кому это выгодно? И кто продался из окружения?
19.02.2018, 9:31
Экология
Эксклюзив
О саха-французском проекте, который привлек внимание фонда Ди Каприо
18.02.2018, 14:36
Культура & Образование
Брутальные соревнования якутских кузнецов
17.02.2018, 2:04
Желток
Фотофакт
Оригинальное признание в любви в якутском селе
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
23.02.2018

«Флаги Наших отцов» или территория последних романтиков

Экстра
Происшествия
22.02.2018

Следователь оказывал на меня давление, поэтому я признал свою вину: экс-министр ВД Якутии

Общество
22.02.2018

Руте, которой недавно ампутировали передние лапы, планируют установить протезы

Экстра
Культура & Образование
22.02.2018

Ушел из жизни заслуженный артист Якутии

Культура & Образование
22.02.2018

День защитника Отечества вместе с историческим парком

Резонанс
Республика
22.02.2018

Сангарцы призывают сплотиться вокруг Ил Дархана

Спорт
22.02.2018

Итальянский ультрамарафонец намерен установить мировой рекорд в Якутии

Спорт
22.02.2018

Максим Афонин выступит на ЧМ в Бирмингеме