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Общество
2 сентября 2018, 10:45
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Союз строителей Якутии поздравляет с Днем работника нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и от себя лично поздравляю с Вашим профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс имеет особое значение в жизни нашей страны и нашей республики, является стратегически важной отраслью экономики.

Вы вносите огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, успешно решая производственные задачи, совершенствуясь и заботясь о безопасности, Вы способствуете укреплению промышленного потенциала региона, процветанию Республики Саха (Якутия) и России.

Ваш нелегкий труд заслуживает искренней признательности и уважения. Уверен, что накопленный опыт, верность заложенным традициям и в дальнейшем помогут успешно справляться со всеми поставленными задачами.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и высоких достижений в нелегком труде на благо любимой Якутии!

С искренними пожеланиями,                                                       

Айхал Габышев Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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