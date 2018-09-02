Союз строителей Якутии поздравляет с Днем работника нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» и от себя лично поздравляю с Вашим профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс имеет особое значение в жизни нашей страны и нашей республики, является стратегически важной отраслью экономики.

Вы вносите огромный вклад в социально-экономическое развитие региона, успешно решая производственные задачи, совершенствуясь и заботясь о безопасности, Вы способствуете укреплению промышленного потенциала региона, процветанию Республики Саха (Якутия) и России.

Ваш нелегкий труд заслуживает искренней признательности и уважения. Уверен, что накопленный опыт, верность заложенным традициям и в дальнейшем помогут успешно справляться со всеми поставленными задачами.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и высоких достижений в нелегком труде на благо любимой Якутии!

С искренними пожеланиями,

Айхал Габышев Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»