Союз строителей Якутии получил статус оператора Национального реестра специалистов

3 апреля 2017 года приказом gрезидента Ассоциации Национального объединения строителей России «НОСТРОЙ» Андрея МОЛЧАНОВА, Ассоциация «Союз строителей Якутии» получила статус Оператора Национального реестра специалистов в области строительства (НРС) в Республике Саха (Якутия). Решение было принято коллегиально после проверки заявления о предоставлении полномочий Оператора НРС на соответствие СРО критериям, установленным пунктом 4.1 Регламента ведения НРС.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» с 1 июля 2017 года вносится изменение в ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которыми выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договорам подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором должно обеспечиваться специалистами по организации строительства. Для учета таких специалистов и предотвращения использования их персональных данных недобросовестными саморегулируемыми организациями создаются в свободном доступе национальный реестр специалистов в области строительства. Сведения о специалистах, обеспечивающих соответствие члена саморегулируемой организации требованиям закона в обязательном порядке вносятся в указанные национальные реестры.

Минстрой России разработал проект приказа «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физическом лице, включенном такой реестра, а также о перечне направлений подготовки специалистов в области строительства» разработан в соответствии с частями 7 и 13 статьи 55.5-1 Гр.К в редакции Федерального закона № 372-ФЗ и устанавливает правила создания, эксплуатации, в том числе ведение, национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, правила включения сведений о физическом лице в национальные реестры специалистов, их исключения из национальных реестров, а также правила внесения изменений в сведения о физическом лице, включенные в такие реестры, а также определяет перечень направлений подготовки специалистов в области строительства.

Национальный реестр специалистов (далее — НРС) — включает информацию о специалистах по организации строительства. Для включения в НРС специалист по организации строительств должен отвечать следующим требованиям: высшее образование в области строительства, стаж работы в строительстве на инженерных должностях не менее чем три года, общий трудовой стаж не менее десяти лет.

Строительная компания, работающая по генподряду, приобретает право выполнять строительные работы только в случае если у нее есть не менее двух специалистов, включенных в НРС в области строительства.

Решением Совета НОСТРОЙ определены 119 добросовестных СРО, которые уже подтвердили свое соответствие требованиям Федерального закона 372-ФЗ в части сохранения и размещения средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах в полном объеме, и поручили наделить их полномочиями по приему документов в регионах от специалистов в области строительства для включения их в НРС.

По вопросам обращаться в Ассоциацию «Союз Строителей Якутии» по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 18, блок «В», каб. 1108, т.8(4112) 42-08-45, 89148239350 АММОСОВА Ольга Егоровна.

Источник: Пресс-центр Ассоциации "Союз строителей Якутии"