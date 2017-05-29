Союз строителей Якутии победитель!

В рамках Дня российского предпринимательства 26 мая 2017 года в Якутске провели квест-игру «Бизнес-Десант».

Организатором выступила АУ ДПО «Бизнес-школа РС (Я)». Таким образом, Якутские предприниматели отметили свой профессиональный праздник — День российского предпринимательства и дали официальный старт федеральной программы «Ты-предприниматель», реализуемой в регионах России ФГБУ «Роспредприниматель».

В этот день квест-игра прошла во многих регионах страны и собрала 3000 самых активных, смекалистых, бесстрашных и целеустремленных молодых людей.

В Якутске в квест-игре «Бизнес-десант» приняли участие 6 команд, это 37 молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет с активной жизненной позицией. Каждой было необходимо справиться с рядом заданий, последовательно отражающими этапы становления бизнеса.

Министр инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) Антон Софронов поздравил участников бизнес-игры с профессиональным праздником и официально дал СТАРТ экстремальной квест-игре. После чего команды приступили к выполнению заданий игры, в той или иной форме вовлекая в нее случайных прохожих, иностранцев, организаций и общепитов. Суть игры максимально быстро адаптироваться к незнакомой среде и скооперироваться командой, чтобы выполнить поставленные задачи в сжатые сроки. Цель игры- «вжиться» в роль настоящего предпринимателя и заработать как можно больше денег и баллов. Команды закончили игру ровно в 16:00 часов, после этого жюри оценивало выполнение заданий, в итоге победителем стала команда «Строители» Ассоциации СРО «Союза строителей Якутии», второе место «Dream team», третье место “Статус». Победители награждены дипломами и ценными призами.

«Бизнес-десант — это необычная игра, которая в короткие сроки у молодого человека вжимает все что у него есть. Сегодня на игре участники делали то, что по каким-то причинам не могли сделать в реальной жизни, если каждый день так выложиться, то добились бы многого в жизни» — отметил член команды победителей Албан Стрекаловский.

В процессе игры молодые люди получили много полезного, вдохновляющего на деловые подвиги.