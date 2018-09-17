Союз строителей Якутии информирует о проведении конкурса профессионального мастерства 

Уважаемые члены Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»!

Доводим до Вашего сведения, что Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) с 26 сентября по 15 октября 2018 года проводит теоретический этап (компьютерное тестирование) первого тура Конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по номинации «Лучший специалист по организации строительства».

К участию в Конкурсе допускаются работники строительных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемых организаций.

Победители регионального конкурса будут направлены для дальнейшего участия во втором Всероссийском туре.

Заявки принимаются в срок до 25.09.2018 г. на электронную почту koordinator.dfo@nostroy.ru

Заявку на участие в Конкурсе профессионального мастерства, а также согласие на обработку персональных данных участника можете скачать по следующей ссылке: http://yktstroy.ru/news/uvazhaemyie-chlenyi-assotsiatsii-62/

По всем интересующим вопросам связаться по к.т. 34-41-34, Попов Иван