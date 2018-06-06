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Экономика
6 июня 2018, 12:23
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Современный конференц-зал уже в этом месяце примет японских гостей

5 июня состоялось торжественное открытие конференц-зала Общественного центра, работу по его оснащению по последнему слову техники в краткие сроки завершило ГБУ РС(Я) ПЭСАЗ «Лена».

Его директор Дмитрий Семенов, народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн), открывая презентацию, сказал: «Это полностью «упакованный» современным оборудованием зал, предназначенный для проведения совещаний международного уровня. Такого высокотехнологичного помещения в Якутске не было, но необходимость его была очевидна для руководства республики, поэтому Галина Данчикова, тогда председатель правительства республики,в 2016 году дала нам задание. И я сегодня рад сообщить, что сегодня в Якутске такой конференц-зал есть!»

Справка

Многофункциональный конференц-зал имеет современный формат помещения, оснащенный средствами мультимедийного оборудования и конференц-системами для активного выступления докладчиков, интерактивного обсуждения изложенной информации, голосования, синхронного перевода иностранной речи для всех участников мероприятия и дистанционной видеоконференции и аудиоконференции с удаленными участниками мероприятия.

Конференц-система Bosch, ведущего мирового производителя, предназначена для проведения, как небольших дискуссий, так и крупномасштабных конгрессов. Имеется 9 дискуссионных пультов с селектором каналов. Конференц-зал оборудован защищенной беспроводной сетью Wi-Fi. Основное средство визуализации – видеостена из LED-панелей.В зале установлены 3 поворотные камеры.

Дмитрий Семенов, стоя на трибуне, оснащенной компьютером, продемонстрировал все возможности, которые предоставляет оборудование конференц-зала. Через наушники гости услышали синхронный перевод на английском и китайском языках.

Дмитрий Александрович подчеркнул, что не было затрачено ни одной копейки из бюджета, средства на переоборудование помещения были изысканы из внебюджетных доходов ГБУ РС(Я) ПЭСАЗ «Лена».

Заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина отметила: «Это было правильным и своевременным решением создать в Якутске современную площадку для диалога, что стало настоящим технологическим прорывом».

Михаил Никифоров, зам. министра имущественных и земельных отношений республики, подчеркнул: «Запуск конференц-зала даст мультикативный эффект для всей республики, ведь в нем будут приниматься важные решения для развития Якутии».

Владимир Васильев, руководитель департамента внешних связей сообщил, что уже в этом месяце новый зал «обкатают» — в его стенах пройдет встреча с делегацией министерства экономики Японии. В рамках подготовки парламентских встреч его осмотрит консул страны восходящего солнца. «Наконец у нас в Якутске появился современный зал, оборудованный всем необходимым для проведения для международных встреч высшего уровня. Раньше подобные помещения мы видели только в других регионах и странах», — с удовлетворением отметил Владимир Васильев.

Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов сказал: «Мы рады, что в нашем здании появился прекрасно оснащенный зал для встреч, который смогут использовать для своих целей все общественные организации республики, которые собраны в стенах Общественного центра».

Чокуур Гаврильев, зам. министра связи и информационных технологий, подчеркнул: «Как бывший тележурналист, в первую очередь, отмечу высокое качество «картинки», звука и освещения, новое оборудование создает все условия для работы журналистов, позволит вести прямую трансляцию из нового конференц-зала».

Так же Дмитрий Семенов продемонстрировал переговорную комнату, которая оборудована современной техникой и отвечает всем международным требованиям, которые даже предусматривают комнату для курения.

Как отметили выступающие, ГБУ РС(Я) ПЭСАЗ «Лена» вместе с подрядчиком ООО ИСК «Союз» в краткие сроки проделала серьезную работу по введению в строй конференц-зала, и это стало большим успехом коллектива. Теперь у республики есть возможность проводить международные встречи на самом высоком уровне. И уже на днях здесь стартуют важные международные переговоры, что служит лучшим доказательством востребованности этого объекта.

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Источник: Татьяна Пахомова.
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