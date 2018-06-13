Современные подростки сильно поглупели

Ученые из США заявили о тревожной тенденции, которую они смогли установить: выяснилось, что современные подростки уступают в умственном развитии своим предкам в аналогичном возрасте. IQ подростков стремительно упал на семь очков за одно поколение, констатировали исследователи. Живущие в наше время молодые люди становятся более глупыми. Установившие это ученые считают подобное явление красноречивым знаком того, что период роста интеллекта, наблюдаемый у молодых поколений в течение последних 70, завершился – он, судя по всему, сменился «эпохой интеллектуального упадка», об этом сообщил «ВладТайм».

«Снижение баллов IQ у современных подростков знаменует собой конец тенденции, известной как эффект Флинна, который за последние 60 — 70 лет увеличивал средний уровень интеллекта примерно на три очка за десятилетие», — прокомментировали научные специалисты.

Напомним, в начале 80-х годов новозеландский социолог Джеймс Флинн заявил о том, что человечество на протяжении пятидесяти лет постоянно умнело: жившие в 80-х молодые люди были умнее своих отцов и значительно умнее своих дедов. В 1999 году Флинн опубликовал данные крупнейшего проекта, в котором были обобщены сведения за длительный промежуток времени из более чем 20 стран. Эти данные свидетельствовали: начиная с 70-х годов, у молодых поколений значительно усилился рост среднестатистических показателей интеллекта, составив три с половиной единицы в десятилетие. Самый высокий интеллектуальный коэффициент наблюдался у жителей Швеции, Дании, Израиля и Бельгии. Но современные подсчеты говорят о том, что такой рост интеллектуальных способностей молодежи не только прекратился, но и начало наблюдаться явление отката. Другими словами, сегодняшние подростки уже не умнеют, а глупеют в сравнении с родителями. Предлагая свои гипотезы данному явлению, ученые связывают тенденцию к падению IQ со снижением уровня образования, а также с тем, что молодые люди предпочитают поручать электронным устройствам деятельность, требующую когнитивного напряжения, вместо того, чтобы думать самостоятельно. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были выявлены новые причины раннего старения у женщин.