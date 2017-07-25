Современная Долгунча – охотница из Майды

На днях журналисты при поддержке Министерства охраны природы совершили сплав по рекам Алдан и Мая в Усть-Майском улусе. Добрались и до границы Якутии с Хабаровским краем.

И обнаружили, что уже по ту сторону границы, то есть на территории Хабаровского края живет последняя якутская охотница в этих краях — Раиса АДАМОВА. По национальности она эвенкийка. Охотница она потомственная, и мать ее, и бабушка, и тетя – все были промысловиками, жили здесь же, в местности Майда. Еще несколько лет назад Раиса Петровна была не единственной женщиной, добывающей себе на жизнь таежным промыслом. Но другие охотницы подались жить в поселки, на участники. И осталась в тайге одна Раиса Адамова, отважная охотница.

«Что я добываю? Да все добываю. Медведя… Сохатых… Изюбра… Лишнего не добываем. Только то, что требуется. Нам надо, чтобы зверья в тайге было много. Лучше всего оплачивается сарба», — отвечает на наши вопросы охотница. Сарба в переводе с якутского означает соболь. Закупочная цена ее от 3 до 5 тысяч рублей. Раньше к ним добирались с «Сахабулта», но в последние годы скупают частные перекупщики.

«Кто больше даст, тем и продаем»,

— говорит Раиса Петровна. Часть добычи она продает в Якутии, часть – Хабаровскому краю. Потому что хотя она считает себя якутянкой, школу окончила в Усть-Мае, но живет на территории Хабаровского края, пусть и в нескольких километрах от границы. За прошлый сезон она добыла 80 сарб.

«Окончила я школу, и вернулась домой – в тайгу. Мама болела, надо было с ней быть… Иногда еду на денек-другой в Усть-Маю, продукты закупить или чего другого понадобится. И так скучаю по лесу, так уже спешу! Нет, со здоровьем, тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке! Ни травами, ни лекарствами не лечусь, не нужно мне этого. Чем охочусь-то? Ружьем, конечно. Странные вы вопросы задаете. Да, и капканы, конечно, тоже применяю. И рыбу ловлю, да. Всякая рыба попадается».

Раиса Адамова принимает участие в выборах различного уровня. Она прописана на ближайшей метеостанции, где работают ее сестра с мужем, и туда привозят выездные урны.

«Нет, мне никогда не скучно. Зимними вечерами? Я шью традиционные торбаса для охотников на заказ. По 10 тысяч пару продаю. Из сохатиных лапок. Есть талкы, чтоб мять шкуры. И вообще, я всегда занята делом, некогда скучать».

Живет Раиса Петровна на своем участке со взрослым сыном, который тоже захотел продолжить дело предков и стать профессиональным охотником. Он не помышляет о том, чтобы уехать в поселок, а живет с матерью. Он пока не женат. А у Раисы Петровны есть муж – Петр АРХИПОВ, он тоже охотник, живет в 60 километрах. По меркам якутской тайги, они ближайшие соседи.

Когда мы отъехали, навстречу по реке Мае несется моторная лодка. В ней возвращаются из Усть-Маи муж и сын Раисы Адамовой, как узнал их Иван Давыдович ПАВЛОВ, госинспектор по охране природы и наш сопровождающий на сплаве. Они только помахали нам, и скорость не сбавили. Торопились в любимую тайгу, по которой успели соскучиться. Это люди, который живут в гармонии с природой и просто своим образом жизни охраняют ее.