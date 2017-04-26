Совместный рейд силовиков и представителей СМИ

С наступлением теплых весенних дней, лед на реках очень быстро пропитывается водой, меняет свою структуру, становится «игольчатым». Такой лед очень опасен, несмотря на свою толщину. Любой его участок под весом транспортного средства может внезапно проломиться, создается реальная угроза жизни людей и провалов автотранспорта под лед.

В рамках проведения надзорно-профилактической операции «Ледовая переправа» государственные инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками ГИБДД, административной комиссии г. Якутска, транспортной полиции и представителями средств массовой информации провели патрулирование несанкционированного места в районе Зеленого луга с целью пресечения выездов автотранспорта на лед и профилактики по недопущению провалов под лед техники и гибели людей.

В ходе рейда население проинформировано о фактическом состоянии льда на водных объектах. Проведены индивидуальные беседы по мерам безопасности на льду, вручены листовки, памятки.

Государственная инспекция по маломерным судам призывает водителей не рисковать жизнью и не выезжать на непрочный весенний лед!

За несанкционированный выезд на лед в отношении нарушителей закона предусмотрена ответственность по ст. 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия). Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Выполнение правил и требований — залог Вашей безопасности!