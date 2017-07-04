Совместный рейд на воде

Состоялся совместный профилактический рейд ГИМС, представителей Министерства охраны природы и сотрудников Росгвардии.

На основании соглашений о взаимодействии и плана совместных мероприятий, в рамках акции «Вода – безопасная территория» в минувшие выходные на акватории реки Лена в районе г. Якутска и Хангаласского района был проведен совместный рейд инспекторов ГИМС, представителей Министерства охраны природы и сотрудников Росгвардии с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах, контроля и надзора за обстановкой и поддержанием правопорядка.

При проведении контрольно-надзорной деятельности во время рейда, государственными инспекторами по маломерным судам проводилась профилактическая и разъяснительная работа по вопросам обеспечения безопасности на водоемах. После разъяснительной беседы инспекторы ГИМС вручили памятки по безопасному поведению на воде.

В ходе проведения совместного рейда было осмотрено 35 маломерных судов, в результате чего выявлено 13 нарушений правил пользования маломерными судами с составлением административных протоколов, с судоводителями и пассажирами проведены беседы о правилах эксплуатации и безопасности на маломерных судах при посадке, высадке, в пути следования, а также неукоснительного выполнения правил плавания.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям и гостям республики: постоянно соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах!