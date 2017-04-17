Совместный День здоровья энергетиков и Мохсоголлохского детдома

Активисты Молодежного совета Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» по доброй традиции приняли участие в «Дне здоровья» Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Совместный праздник ежегодно проходит в лагере «Леглегер» в Хангаласском улусе.

Каждую весну ребята проводят день на свежем воздухе вместе со своими шэфами, соревнуясь в подвижности, силе, ловкости, а нагуляв аппетит, и в конкурсах кулинарного мастерства. На этот раз к ребятам прибыл десант молодых энергетиков из Центрального, Бердигестяхского, Покровского РЭСов, базы ЦЭС и Якутской ТЭЦ, а также коллективы ГИБДД по Хангаласскому району, РИК, МРИ ФНС №5, Алмазэргиэнбанка и Рескома госуреждений.

В нынешнем году программа была особенно яркой и насыщенной. Интереса и азарта мероприятию добавляли костюмированные выступления участников действия. Изюминкой нынешних состязаний стал конкурс на самый лучший бутерброд. Нарядившись в тельняшки и береты, энергетики презентовали «бутерброды моряков дальнего плавания». Корабли из хлеба с семгой с парусами из сыра, плывущие к «острову Тропикана» из настоящего ананаса, и фирменный плов в казане от шеф-поваров ЯТЭЦ принесли команде «Энергия» заслуженный кубок победителей в конкурсе полевой кухни.

В спортивных состязаниях энергетики выставили смешанную команду вместе с воспитанниками центра. Ребята оказались настоящими снайперами и установили рекорд соревнований – 18 очков из 30. Все участники дружной команды отлично проявили себя и на всех остальных этапах – беге на лыжах, покорении вершины, перетягивании каната, стрельбе из лука, прыжках в мешках.

Победу в спортивных соревнованиях впервые за несколько лет проведения мероприятия одержала команда воспитанников Мохсоголлохского центра под названием «Индейцы». Не зря говорится: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». В костюмах ребята и вправду перевоплотились в ловких, быстрых, метких и бесстрашных жителей прерий и не оставили никаких шансов командам шефских организаций.

Председатель молодежного совета Центральных электрических сетей Яна МОСКВИТИНА поблагодарила организаторов и ребятишек за приглашение и возможность участвовать в таких незабываемых праздниках, подчеркнув, что шефская работа молодежного совета ЦЭС позволяет ежегодно выезжать в лагерь «Леглегер», набираться позитива и самим дарить радость и тепло неравнодушных сердец. «Это общение всегда взаимно обогащает, за что мы сердечно благодарны центру и детям», – поделилась впечатлениями Яна.

Присоединилась к словам коллеги и председатель профсоюзной организации ЦЭС Елена НИКИТИНА, которая также сообщила о подписании с директором Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Василием ИЛЬИНЫМ нового Соглашения о сотрудничестве с ЦЭС сроком на пять лет. А это значит, что впереди много ярких, интересных, познавательных и незабываемых мероприятий – как для детей, так и для шефов.