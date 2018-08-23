Совместная спасательная операция Минздрава Якутии, России и Министерства обороны

21 августа 2018 года под руководством ГКУ РС(Я) «Республиканский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) проведена поисково-спасательная операция по медицинской эвакуации больного члена экспедиции из Новосибирских островов.

Оперативно Министерство здравоохранения РС(Я) отработало с Федеральным Министерством здравоохранения. Поставлена в известность директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности ГУСЕВА Оксана Игоревна, о невозможности эвакуации пациента с отдаленного острова Котельный архипелага Новосибирских островов. В связи со сложными полетными данными, такими как дальность совершения полета, длительное время полета над открытым водным пространством моря Лаптевых, отсутствие воздушного судна с требуемыми техническими характеристиками.

Для осуществления экстренной эвакуации было привлечено воздушное судно Министерства обороны РФ, базирующийся в военной части п. Тикси. По согласованию между ведомствами были привлечены двое медицинских работников из Булунской ЦРБ, врач-хирург и врач-анестезиолог-реаниматолог. По прилету в п. Тикси состояние пациента оценивалось как тяжелое.

Одновременно республиканский центр медицины катастроф для оказания хирургической помощи и эвакуации пациента в г. Якутск направил санитарный рейс в п. Тикси с врачом-хирургом республиканской больницы №2.

Утром 22 августа санрейс прибыл в Якутск с пациентом на борту для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Больной доставлен в РБ№ 2 – «Центр экстренной медицинской помощи». Где ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.