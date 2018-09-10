Советы невролога: как победить осеннюю хандру

Осенью понемногу хандрят все. С медицинской точки зрения, депрессия является психоэмоциональным состоянием, для которого характерны неустойчивость настроения, на фоне его снижения — скудность мышления, сопровождающаяся зацикливанием на некоторых ситуациях, и иногда двигательная заторможенность.

О том, почему мы начинаем грустить с наступлением осени, а также как победить хандру и активизировать работоспособность, рассказывает Маргарита БАТЫРХАНОВА, врач –невролог Республиканской больницы №2 – ЦЭМП.

— Маргарита Константиновна, расскажите, пожалуйста, в чем причина осенней хандры?

— Причины осенней депрессии имеют достаточно простое физиологическое объяснение. У нас резко континентальный климат, осень наступает практически всегда стремительно, а в этом году даже можно сказать, внезапно. Быстрое сокращение светового дня, отсутствие солнца, – вот первая причина, которая может привести к упадку жизненных сил, настроения. Пропадает возможность гулять допоздна, наслаждаясь видами родного города, а с ней и ощущение длительности прожитого дня.

Наличие времени на совершение запланированных дел создает крепкую основу для удовлетворения потребности человека в деятельности. Когда же день начинает резко убывать, и в шесть вечера на улице начинает темнеть, город плохо освещен, вы сталкиваетесь с тем, что не успеваете сделать запланированные дела засветло. Психологически это оказывает давление на всю нервную систему – подсознательно вы боитесь не справиться с намеченными задачами, так как привычный уклад жизни меняется, остро ощущается недостаток времени. Быстрое завершение дня вынуждает сокращать активную деятельность, и лишний раз напоминает, что нужно готовиться ко сну, когда организм еще просит привычной летней активности. Все это в совокупности приводит к дисбалансу, и негативно сказывается на нервной системе, мы начинаем хандрить.

— Какие симптомы у депрессии?

— К основным симптомам относят снижение настроения, преобладающее большую часть дня, и продолжающееся не менее двух недель; утрату интереса и удовольствия от ранее приятной деятельности; повышенную утомляемость и снижение работоспособности.К дополнительным симптомам относят сниженную способность к сосредоточению и снижение концентрации внимания, мигрени, потеря аппетита, а также колебания или нерешительность в принятии решений, снижение самооценки.

— И как же побороть сезонный упадок настроения, не допустить серьезных осложнений по здоровью?

— Для того чтобы организм без потерь по здоровью адаптировался к новому сезону, во всем важно соблюдать правило золотой середины – не переусердствовать, соблюдать баланс.

В первую очередь, нужно правильно распланировать режим дня. Не перерабатывать, соблюдать режим сна, правильно питаться. Не стоит злоупотреблять жирной и острой едой, алкоголем, сладостями. Сконцентрируйте пищевые привычки на овощах и фруктах, как раз осень – время сбора урожая, даров природы.

Если занятия спортом стали в тягость, не стоит переубеждать себя, и выполнять привычный план тренировок – дайте себе отдохнуть, но не оставляйте физические нагрузки, занятия спортом активизируют природные защитные функции организма.

Осень – время для уютных домашних встреч с друзьями, постарайтесь больше общаться с позитивными и неунывающими людьми, играйте в настольные игры, включите в досуг больше творческих занятий, научитесь расслабляться душой. Я, к примеру, отдыхаю в творческой мастерской, — мы занимаемся перекраской мебели, предметов интерьера. Такое занятие отлично расслабляет и приводит в порядок мысли.

Если же ничего из перечисленного не возымеет эффекта, время обратиться к специалистам: возможно, причина длительного упадка жизненных сил кроется в ослабленном состоянии здоровья – это могут быть анемия, заболевания щитовидной железы.

Алла Клецко