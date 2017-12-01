Советы МЧС по поведению в сильные морозы

МЧС рекомендует, чтобы не замерзнуть…

В связи с понижением температуры воздуха на территории республики, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики правила безопасности в период сильных морозов, сообщила пресс-служба ведомства.

Чтобы не замерзнуть, не стойте на одном месте, двигайтесь. Наденьте головной убор — 30% тепла теряется при непокрытой голове. Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т.д. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача!

Собираясь в дорогу, обязательно сообщите родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не забудьте взять с собой средства связи, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик и запасной комплект теплой одежды. В пути не помешает термос с горячим чаем, кофе.

При незапланированной или аварийной остановке, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Поставьте автомобиль против направления ветра, мотор надо оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, осторожно растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Выпейте горячего чаю. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытерев руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к врачу.