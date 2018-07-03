Советы, как избежать пагубного воздействия жары на организм

Тепловой удар – нередкий спутник лета. Получить его можно не только на улице, пляже, но и в автомобиле.
Тепловой удар возникает из-за перегрева организма, который приводит к нарушению терморегуляции, а затем – к сбоям в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта.
Советы, как не допустить развития теплового удара:
- Носите одежду из натуральных тканей, которая не препятствует дыханию кожи и не приводит к перегреванию организма
- При жажде пейте теплую воду – она намного лучше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом
- Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей — используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы. Пожилым людям и людям, имеющим сердечно — сосудистые заболевания, а также детям, настоятельно рекомендуем оставаться дома в этот промежуток времени.
- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.
- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.
- Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к пищевым отравлениям.
- Чаще принимайте душ, вода очистит поры и освежит тело
- В помещении с кондиционером не устанавливать температуру ниже +23 — +25 С
- Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.
Первая помощь при тепловом ударе:
- Прежде всего – переместить человека в тень, или вывести в более прохладное помещение
- Приподнять голову, чтобы улучшить отток крови
- Снять одежду и облить человека прохладной водой, либо завернуть во влажную простыню, что быстрее охладит тело, восстановит терморегуляцию
- Положить влажный прохладный компресс на голову (захватить как можно больше площади головы пострадавшего)
- Дать человеку прохладной воды
- Если состояние продолжает ухудшаться – вызвать скорую помощь.
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я).
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