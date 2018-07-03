Советы, как избежать пагубного воздействия жары на организм

Тепловой удар – нередкий спутник лета. Получить его можно не только на улице, пляже, но и в автомобиле.

Тепловой удар возникает из-за перегрева организма, который приводит к нарушению терморегуляции, а затем – к сбоям в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта.

Советы, как не допустить развития теплового удара:

Носите одежду из натуральных тканей, которая не препятствует дыханию кожи и не приводит к перегреванию организма

При жажде пейте теплую воду – она намного лучше утолит жажду и не вызовет проблем с горлом

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей — используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы. Пожилым людям и людям, имеющим сердечно — сосудистые заболевания, а также детям, настоятельно рекомендуем оставаться дома в этот промежуток времени.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к пищевым отравлениям.

Чаще принимайте душ, вода очистит поры и освежит тело

В помещении с кондиционером не устанавливать температуру ниже +23 — +25 С

Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.



Первая помощь при тепловом ударе:

Прежде всего – переместить человека в тень, или вывести в более прохладное помещение

Приподнять голову, чтобы улучшить отток крови

Снять одежду и облить человека прохладной водой, либо завернуть во влажную простыню, что быстрее охладит тело, восстановит терморегуляцию

Положить влажный прохладный компресс на голову (захватить как можно больше площади головы пострадавшего)

Дать человеку прохладной воды