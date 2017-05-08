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8 мая 2017, 14:49
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Советский народ вернул мир и спокойствие не только на свою землю

Дорогие сограждане! Уважаемые ветераны войны и труженики тыла!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа, от всей души поздравляю вас с 72 летней годовщиной победы нашего народа в Великой Отечественной войне!

Война – это ужаснейшее зло, адское пламя которого безжалостно губит миллионы невинных жизней, превращает в золу и пепел плоды созидательного труда и творения человеческого гения, оставляет мрачные руины и пожарища вместо цветущих городов и сел, навсегда калечит судьбы тех, кто чудом остался жив. И вечная слава героям, которые сокрушили челюсти хищникам, развязавшим Вторую мировую войну, сломали хребет их военной мощи, исторгнули из клыков похищенное, развеяли по ветру славу их первоначальных побед, навсегда истребили в сердцах людей страх и трепет, которые злобный враг когда-то внушал всему миру.

Сколько бы ни прошло времени, мы всегда должны помнить о том, что это наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки своим беззаветным героизмом и беспримерным самоотвержением остановили самую страшную в истории человечества войну, разгромили гитлеровскую Германию и ее европейских союзников, разбили милитаристскую Японию.

Советский народ вернул мир и спокойствие не только на свою землю, но и освободил от нацистского гнета страны Европы, спас от рабства и геноцида народы Азии. По разным подсчетам, 27 миллионов жизней наших соотечественников унес кровавый молох войны, было уничтожено почти 30 % национального богатства советского государства.

Как только отгремели залпы победных салютов, наше героическое старшее поколение, охваченное небывалым энтузиазмом, принялось восстанавливать родную страну из послевоенной разрухи. Народ-победитель за два послевоенных десятилетия не только полностью восстановил народное хозяйство, но и вознес свое государство на вершину мирового военного и политического могущества, превратил нашу страну в великую космическую и ядерную державу, славную наукой, культурой, образованием, экономикой, социальной справедливостью. Долгое время именно на выдающиеся трудовые достижения нашего старшего поколения равнялся практически весь мир, а многие страны Азии, Африки и Латинской Америки получили свободу и независимость благодаря экономической, политической и военной помощи нашего народа.

Каждый год 9 мая мы с гордостью ощущаем свою причастность к великой победе, гордимся своими дедами и прадедами, бабушками и прабабушками, своей славной историей, нашей великой страной! Доброй традицией стало участие горожан в шествии «Бессмертного Полка». В этот день благодарные потомки идут на мирный парад в одном ряду с родными бессмертными воинами, которые защитили мир на нашей земле, успев подарить нам счастье жизни, завещали нам право быть свободными.

Дорогие ветераны! Мы от всей души благодарим вас и отдаем низкий поклон вам и вашим боевым товарищам, всем тем, кто не дожил до сегодняшнего Дня Победы. Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Отчизны!

Дорогие сограждане! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и прекрасного самочувствия, живите еще много лет, на радость родным и близким! Пусть все, кого вы любите, будут здоровыми, успешными и материально обеспеченными! Всего вам самого наилучшего, счастья, благополучия и мирного неба!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа, председатель Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту ВАСИЛЬЕВ Н.Н.

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Источник: ГБУ РС(Я) ЯГКБ
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