Совет старейшин города Якутска рассмотрел вопросы похоронного дела

28 апреля в Малом зале Окружной администрации города Якутска состоялось очередное заседание Высшего Совета старейшин города Якутска под председательством Николая ЛЕПЧИКОВА. В повестку заседания вошло рассмотрение вопросов организации погребения и похоронного дела по отношению к определенным категориям граждан.

В заседании приняли участие начальник Управления социальной защиты населения города Якутска Семен МАТВЕЕВ, директор МУП «Ритуал» Илья ФОМИН, директор Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов Василий ГОГОЛЕВ, директор Капитоновского дома-интерната престарелых и инвалидов Иннокентий КОРОТКИХ.

С общей информацией выступила член Совета старейшин Марина ИВАНОВА. Она отметила, что пособие на погребение неработающих пенсионеров выплачивается Управлением Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета. Пособие на погребение работающих пенсионеров выплачивается организацией-работодателем. В случаях, когда умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, пособие на погребение выплачивается органом социальной защиты населения по месту жительства усопшего.

По данным Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) по городу Якутску в 2016 году зарегистрировано 2 503 умерших граждан, из них ко категории «безродные» (люди, от которых отказались родственники/одинокие люди) — 81, «неизвестные» (личность не установлена в результате насильственной смерти) – 16, по категории «мертворожденные» — 71.

Когда похоронами не занимаются законные представители умершего или сами заявители, то справку о смерти заявители передают МУП «Ритуал» для получения пособия на погребение. Дома-интернаты для получения пособия на умершего, проживавшим в день смерти в интернате, представляют Управлению Пенсионного фонда счет-фактуру с сопроводительным письмом, где указывается список умерших и прилагаются справки о смерти. Пособия на погребение выплачивается, только если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина.

Захоронения «безродных», «неизвестных» и мертворожденных производится МУП «Ритуал» на специально отведенном месте на Вилюйском кладбище. У Капитоновского дома-интерната имеется отдельно отведенное кладбище в с. Капитоновка.

Марина Иннокентьевна также подчеркнула, что статистические данные по количеству умерших, сумме выплаченных пособий у профильных структур разнятся. Начальник Управления социальной защиты населения города Якутска Семен Матвеев ответил, что все показатели в ближайшее время будут сверены и Совету старейшин города Якутска предоставят подробный отчет.

Директор МУП «Ритуал» Илья Фомин кратко рассказал о деятельности предприятия, отметив, что на сегодняшний день общее количество сотрудников составляет 12 человек, из них 4 смотрителя.

Член Совета старейшин города Якутска Ксения ГАБЫШЕВА обратила внимание руководства МУП «Ритуал» на проведение работ по отсыпке проезжей части дороги к городскому кладбищу, благоустройству территорий, обустройству санитарных точек. По мнению членов Совета в этой работе предприятию посильную помощь должна оказывать МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

МУП «Ритуал» была дана рекомендация по оказанию услуг по уходу за могилами, чьи родственники по уважительным причинам не могут сделать этого сами. Илья Михайлович отметил, что данная услуга в будущем обязательно будет оказываться, для этого необходимо совместно с финансовыми органами утвердить тарифы на оказание услуг. Окружной администрации города Якутска было рекомендовано ускорить процесс согласования земельного участка для нового полигона кладбища для захоронения определенных категорий граждан.

По итогам заседания Совет старейшин составил протокол рекомендательных действий в адрес профильных и структурных подразделений администрации города.