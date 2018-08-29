Совет старейшин города Якутска поддерживает Александра Саввинова

Предстоящие выборы Главы городского округа «город Якутск» — важнейшее политическое событие года. От того, кого народ изберет, во многом будет зависеть судьба людей, социально-экономическое развитие города.Лицо республики — ее столица — во многом будет таким, каким его сделает тот, кому жители Якутска доверят руководить городом.

За последние годы город Якутск значительно преобразился. Главная заслуга в этом принадлежит команде, которая руководит городом. За время работы командой единомышленников многое сделано, набраны хорошие темпы положительных перемен.

С 2012 года в городе снесено 516 ветхих и аварийных домов, а жители Якутска получили 2046 новых квартир. Построено 16 новых муниципальных и открыто 26 частных детских садов. В Якутске семьи, в которых трое и более детей, получили 3063 земельных участка для строительства жилья, 789 новых квартир получили дети-сироты. Построено и отремонтировано около 100 км городских улиц, запущен в работу масштабный проект по формированию комфортной городской среды, благоустройству дворов и общественных пространств.

Можно долго перечислять, что сделано за эти годы. Сегодня важно это сохранить и приумножить, сохранить преемственность курса на динамичное развитие столицы и всей республики.

Совет старейшин обращается к жителям столицы Республики Саха (Якутия) с призывом проявить высокую гражданскую активность и принять участие в выборах 9 сентября 2018 года.

Считаем, что горожанам надо поддержать тех, кто не словами, а делом доказал свой высокий профессионализм, заботу о людях и будущем столицы республики и всей Якутии.

Призываем всех избирателей Якутска 9 сентября отдать свои голоса за Александра Александровича Саввинова на выборах Главы городского округа «город Якутск»!