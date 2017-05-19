Совет Российской палаты судоходства объявил конкурс «Лучший по профессии»

Члены Совета обсудили участие Российской палаты судоходства в проводимой в настоящее время реформе контрольно-надзорной деятельности. Принято решение о формировании рабочей группы экспертов от судоходных компаний. Выработанные рабочей группой предложения будут представлены в Российский союз промышленников и предпринимателей и в правительство Российской Федерации.

Как отметил руководитель пароходства С.А. ЛАРИОНОВ, заседания совета Российской Палаты судоходства проводятся практически ежемесячно. В ходе таких мероприятий руководителями крупнейших судоходных компаний страны совместно решают проблемы, с которыми предприятия сталкиваются в своей деятельности.

Кроме того, Совет поручил объявить конкурс «Лучший по профессии» по итогам 2016 г. среди судоходных компаний, входящих в состав Российской палаты судоходства. Конкурс предусматривает следующие номинации: лучший капитан года, лучший старший помощник капитана, старший механик года, лучший капитан-наставник и другие. Положение о конкурсе будет опубликовано на сайте www.russian-shipping.ru. По поручению генерального директора С.А.Ларионова, в нем примут участие три представителя нашего пароходства.

Также учрежден Почетный знак «Традиции и стандарты», на который могут претендовать лучшие из лучших, работающие в предприятиях, являющихся членами Российской палаты Судоходства. Таким образом, от ОАО «ЛОРП» будет представлен 6 кандидатами: тремя на всероссийский конкурс «Лучший по профессии» и тремя на высокую награду — Почетный знак «Традиции и стандарты».

Подведение итогов ожидается к профессиональному празднику – Дню работников морского и речного транспорта.