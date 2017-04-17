Совет отцов города Якутска готовится создать НКО

14 апреля в Малом зале Окружной администрации города Якутска состоялся Совет отцов. Приняли участие председатели советов отцов округов и пригородов под руководством первого заместителя руководителя МКУ «Управление делами» Егора Попова.

Было озвучено, что Совет отцов города Якутска готов создать некоммерческую общественную организацию, чтобы на общих правах с другими общественными объединениями принимать активное участие в общегородских мероприятиях, грантовых конкурсах и реализовывать свои инициативные проекты, направленные на укрепление семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения, социализации детей и подростков.

Общим голосованием на должность учредителей НКО были одобрены кандидатуры председателя Совета отцов Сайсарского округа Василия Пак, председателя Совета отцов Промышленного округа Альберта Иову и председателя Совета отцов микрорайона Марха Петра Тарабукина.

Были одобрены члены президиума, куда вошли представители пригородных советов. Также обсуждены общегородские мероприятия, которые они хотели бы поддержать в Год добра.

Отцов заинтересовали акции «Личный пример» и «Папа может, сын поможет!», которые, по их мнению, должны быть поддержаны во всех округах и пригородах.

Главный специалист по семейной политике Управления молодежи и семейной политики Мария Петрова внесла предложение, чтобы председатели советов округов и пригородов подготовили свой план работы на текущий год, с указанием конкретных дат проведения мероприятий, акций и проектов.

Егор Попов призвал участников совещания активнее участвовать в акциях и мероприятиях, проводимых в рамках Год добра, сотрудничать со средствами массовой информации.