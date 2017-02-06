Совет молодых специалистов Сахатранснефтегаз: Мы — команда!

В линейно-производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) АО «Сахатранснефтегаз» работает Совет молодых специалистов. В состав Совета входят активные, инициативные молодые работники управления. Они не только выступают организаторами различных мероприятий, но и общаются для того, чтобы вместе решать производственные задачи, помогать друг другу и обмениваться опытом. Отметим, в Совет вошли неравнодушные молодые инженеры и работники, которые принимают активное участие во многих событиях республики.

«Мы решаем какие-то определенные задачи, участвуем в мероприятиях, но нам самим надо многому научиться. К примеру, грамотной командной работе, навыкам разрешения нестандартных ситуаций, проявлений индивидуальных качеств участников, развитие способности брать на себя личную ответственность за групповой результат, развитие корпоративной дружбы внутри компании и профилактика профессионального выгорания. Мы подумали и обратились в Центр социально-психологической поддержки молодежи, — рассказывает член Совета молодых специалистов Захар БОРИСОВ.

Работники Центра сразу откликнулись и 3 февраля на базе ЛПУМГ устроили социально-психологический тренинг «Мы — команда». Участники тренинга активно и с удовольствием выполняли задания психологов, продуктивно и эффективно взаимодействовали друг с другом. «На мой взгляд, самым важным в занятии было узнать и услышать друг друга в другой, более неформальной обстановке, выявить эмоции коллег, сплотиться при решении трудных задач. Мы получили море положительных эмоций, зарядились позитивной энергией», — подытожил Захар Борисов.

Все начинания молодых специалистов поддерживает руководство управления. Тренинг посетил и поделился своим личным опытом командной работы главный инженер ЛПУМГ Павел КСЕНОФОНТОВ. Молодым специалистам тренинг понравился, и они решили повторить его летом, на лоне природы.