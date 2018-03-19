Совет молодежи АК «Железные дороги Якутии» определил основные направления работы

14 марта состоялось заседание совета молодежи акционерной компании «Железные дороги Якутии. В заседании приняли участие заместитель генерального директора по кадрам, социальным вопросам и безопасности Анатолий Николаевич Щербак, а также актив молодежного совета.

На повестку дня были вынесены вопросы обсуждения годового плана работы, организации досуга молодых сотрудников.

На заседании молодые сотрудники определили основные направления работы, поделились идеями и предложениями.

«Советом принято, совместно с объединенной профсоюзной организацией компании, решение о создании аппарата по адаптации новых работников для интеграции их в коллектив и более быстрого введения в должность. Также решили организовывать встречи со студентами, приезжающими на практику, проводить им экскурсии по рабочим местам и городу. В планах создать мужской вокально-инструментальный ансамбль гитаристов. Решено провести конкурс талантов, капустник к новогоднему празднику, возобновить традицию посвящения в железнодорожники, заняться волонтерством. Совет организует молодежь компании на активное участие в общественной жизни компании, города района и республики, в спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой компании (создать молодежную сборную для участия в корпоративной спартакиаде), муниципальных образований и оргкомитетов республики. Примем активное участие в формировании нового Коллективного договора на 2019-2021 годы» — поделился планами председатель Совета молодежи Аян Степанов.