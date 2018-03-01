Совет Федерации одобрил притравку собак без физического вреда для диких животных

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки в закон об охоте в редакции согласительной комиссии. Как рассказал сенатор Владимир Лебедев, в ходе совместной работы решено исключить из закона упоминание о ловчих птицах, поскольку это усложняет работу орнитологических служб в аэропортах.

Ограждения между диким зверем и собакой в согласованной редакции закона должны использоваться только в том случае, «если свобода движений диких животных, площадь их самостоятельного передвижения либо их защитные функции ограничены». Если же площадь для действий диких животных будет достаточной, и свобода их передвижений будет практически такой же, как и в естественной среде, ограждающие конструкции не потребуются. Также согласно новой редакции, тренировка в охотничьих угодьях по-прежнему будет вестись без ограждений.

Прежняя версия документа предполагала использование ограждений при обучении охотничьих собак в любом случае.

Определять условия параметры свободы и обороноспособности диких животных при обучении охотничьих собак будет Министерство природных ресурсов РФ, пояснил Лебедев.

Кроме того, в законе уточняется понятие «охотничья собака». По словам сенатора, это не только чистокровные животные традиционных охотничьих пород, но и любая собака, используемая для охоты, вне зависимости от породы и степени чистокровности.

В декабре прошлого года сенаторы отклонили поправки в закон «Об охоте» из-за требования о полном запрете контактной тренировки при обучении охотничьих пород собак. Члены Совета Федерации увидели в этой норме угрозу традициям и самому существованию национальной охоты.

После отклонения закона была сформирована согласительная комиссия из депутатов и сенаторов, которая выработала приемлемый для обеих палат текст.