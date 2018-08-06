Совет Федерации наградил якутянина

Совет Федерации отметил почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма» председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова. Он награжден за большой вклад в развитие местного самоуправления в республике.

Александр Саввинов получил награду от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко из рук сенатора Александра Акимова во время торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню железнодорожника и предстоящему 100-летию Комсомола.

Напомним, спикер Якутской городской Думы является заместителем председателя Центрального совета Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) по Дальневосточному федеральному округу, а также руководителем регионального отделения ВСМС.

Почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» учрежден в 2004 году, он является высшим ведомственным знаком отличия Совета Федерации.