Совет директоров утвердил нового директора аэропорта «Якутск»

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Аэропорт Якутск» назначен Евгений Чекмарев. Решение принято на заседании совета директоров предприятия под председательством Алексея Колодезникова сообщает пресс-служба аэропорта.

С 17 июля 2018 г врио генерального директора АО «Аэропорт Якутск» назначен Евгений Чекмарев. Ранее Евгений Андреевич занимал должность первого заместителя генерального директора аэропорта.

Евгений Андреевич Чекмарев родился 24 сентября 1953 г В 1983 г окончил Академию гражданской авиации Ордена Ленина по специальности инженер по управлению движением. В авиации работает всю жизнь. Начинал диспетчером службы движения в Аэропорту Олекминск ЯУГА. С 1974 по 1991 г работал в Якутском объединенном авиаотряде диспетчером службы движения, старшим диспетчером СДП, начальником гражданского сектора районного центра единой системы службы движения. С 1991 г по 2005 г. работал начальником службы, первым заместителем генерального директора аэропорта «Якутск». В 2005-2015 гг возглавлял Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». С 2016 г до назначения врио гендиректора занимал должность первого заместителя генерального директора акционерного общества «Аэропорт Якутск».

Награжден нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота» (1995), имеет звания ветерана авиации Якутии (1998), Почетного работника воздушного транспорта РС (Я) (2000), является лауреатом Премии им. В.И. Кузьмина (2003), членом Ассоциации малой авиации Якутии.