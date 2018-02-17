Совещание молодых писателей откроет новые имена

С 26 по 28 марта в Якутске будет проходить XХI республиканское совещание молодых писателей. Его участниками станут около 60 начинающих литераторов.

По традиции, в совещании примут участие творческие объединения из улусов и промышленных районов – “Дьүрүскэн” из Горного, “Ньургуһун” из Сунтарского, “Таммахтар” Мегино-Кангаласского, “Уран тыл” Таттинского и других улусов, «Перекресток» из Алданского, «Семицветье» из Мирного, «Розовый фламинго» из Ленского районов. В 2004 году после долгого перерыва проведение совещания было возобновлено.

Бессменными организаторами масштабного мероприятия наравне с Союзом писателей Якутии являются министерство культуры, министерство по молодежной политике и ассоциация “Писатели Якутии”.

В этом году отбор участников будет проводиться в 2 этапа: молодые литераторы (от 18 до 40 лет) должны заранее отправить свои произведения и биографические данные на электронную почту: ederlit@mail.ru до 2 марта 2018 года.

В секцию “Поэзия” необходимо отправить 5-10 стихотворений, в секцию “Проза” – 1-3 рассказа или одно большое произведение, в секцию “Драма” — не менее 1 одноактного произведения и в секцию “Литературная критика” – 1-2 статьи.

Заочный этап продлится до 7 марта, далее, во время 2 этапа, отобранные участники получат личные приглашения для очного участия. После семинара все участники получат сертификаты. В секции литератур малочисленных народов Севера и “Драма” работы принимаются без предварительного отбора и возрастных ограничений.

За размещение, питание, проезд участники оплачивают самостоятельно. Авторы, чьи произведения будут отобраны жюри на втором очном этапе, получат рекомендации к публикации в НКИ «Бичик». Кроме того, по итогам мероприятия будет издан сборник лучших произведений молодых авторов.